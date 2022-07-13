新华社北京7月12日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰财政部12日表示，乌方当天收到美国提供的17亿美元赠款。白俄罗斯总统卢卡申科与俄罗斯总统普京11日通电话，讨论俄飞地加里宁格勒州过境等问题。

——乌克兰财政部12日在官网发布消息说，乌方当天收到美国提供的17亿美元赠款，这笔资金由美国国际开发署、国际复兴开发银行和国际开发协会创建的一个信托基金提供。乌财政部还说，6月29日乌方已收到美国13亿美元赠款。

——据白俄罗斯总统网站消息，卢卡申科与普京认真且详细讨论了加里宁格勒州过境问题。据俄罗斯媒体报道，双方讨论了可能的合作步骤，以应对立陶宛对加里宁格勒州的过境限制。

——据立陶宛海关12日发布的消息，过去一天，共有34辆载有受制裁货物的俄罗斯货车被禁止通过立陶宛边境，这些货物包括汽车零件、木材和木制品、家具、润滑油、玻璃等。另据波罗的海通讯社报道，自7月10日起，来自加里宁格勒州的木材等货物被拒绝进入立陶宛。

——据乌克兰总统网站11日报道，乌总统泽连斯基当天在基辅与荷兰首相吕特举行会晤，双方重点讨论了荷兰向乌提供重武器援助以及乌战后重建等问题。泽连斯基在会晤后举行的记者会上说，他与吕特讨论了乌方急需的火炮系统，但目前不便透露细节。吕特表示，荷兰将在双边和多边关系上加强与乌方合作，在军事上向乌提供援助。

——乌克兰国家通讯社12日援引乌各地军事部门的消息报道，俄军当天对哈尔科夫、卢甘斯克、顿涅茨克等地区进行了炮击。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫12日说，俄军使用“伊斯坎德尔”高精度陆基导弹，摧毁了位于乌克兰敖德萨州别列赞居民点的美国“鱼叉”反舰导弹系统发射装置。此外，俄国防部正在关注参与乌境内作战的外国雇佣兵，其实际人数远低于乌方宣称的2万人且正在持续降低。（参与记者：鲁金博、薛东梅、李东旭、李铭、李奥）

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