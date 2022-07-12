新华社华盛顿7月11日电 特写：尴尬的白宫“庆功会”

新华社记者孙丁

11日临近中午，美国首都华盛顿烈日炎炎，白宫南草坪上座无虚席，等待总统拜登登台讲话，共同“庆祝”他上月签署的一项旨在应对美国枪支暴力问题的法案。

拜登在音乐声中登上讲台。他感谢促成这一法案的美国国会议员以及长期倡议控枪的活动人士，并阐述他签署法案的意义及影响。

就在拜登准备进一步展开讲话内容时，一名男性抗议者从观众席座椅上站起来向他喊话：“我们必须做得更多！我已经试着跟你们说了好多年了！”

不少在场的人为抗议者鼓掌……

“坐下，听我把话说完。”拜登回应说。不过，抗议者并没有停下来的意思。场面顿时显得十分尴尬……

这名打断白宫“庆功会”的抗议者名叫曼努埃尔·奥利弗，他是一名叫华金的枪击事件受害者的父亲。2018年2月14日，美国佛罗里达州帕克兰市一所高中遭枪手袭击，17人遇害，包括14名在校生，华金是其中之一。奥利弗悲痛欲绝，并投身美国控枪运动。

枪支暴力是美国固有顽疾。据美国“枪支暴力档案”网站最新数据，美国今年以来已有超过2.3万人因枪支暴力失去生命，发生至少4人死伤的“大规模枪击”事件331起。仅7月4日美国“独立日”在内的长周末，美国几乎所有州都通报了枪击事件，累计造成至少220人死亡、近570人受伤。

特别是在今年5月24日，在得克萨斯州尤瓦尔迪市，一名枪手闯入当地一所小学，杀害19名儿童和两名教师，震惊美国上下。美国各地随后出现大规模示威活动，抗议枪支暴力问题以及政客长期不作为。

舆论压力之下，美国国会两党议员就枪支安全改革立法展开磋商并达成妥协性方案。然而，这一法案既没有规定禁售攻击性武器和高容量弹匣，也没有要求普遍加强购枪者背景审查，更没有触及美国民间枪支泛滥问题。法案仅要求加强对18岁至21岁购枪者背景审查；将枪支走私和代买定性为联邦罪行；为枪支暴力预防性项目及心理健康治疗项目拨款，等等。在美国枪支暴力问题研究者和反枪支暴力活动人士眼里，该法案根本无法解决枪支暴力问题。

“没什么可庆祝的。”奥利弗在离开白宫后接受佛罗里达州一家媒体电话采访时说。“这是一个巨大的谎言，一些人以为有了解决枪支暴力的办法，但实际上并没有。”

奥利弗认为，拜登签署的法案远不足以化解美国枪支暴力，本应该纳入一些更严格的枪支监管措施。奥利弗的观点在社交媒体上引发共鸣，许多人称赞他敢于说出真相。

在11日白宫活动上，拜登承认美国解决枪支暴力问题还有很长的路要走，并重申了对攻击性武器销售禁令、普遍加强购枪背景审查等立法倡议的支持。然而，在美国国会政治格局以及中期选举日益临近的背景下，这些倡议转化成具体法案的可能性微乎其微。

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