新华社耶路撒冷7月12日电（记者王卓伦 尚昊）以色列一项新研究显示，与只接种3剂新冠疫苗的老年人相比，接种4剂的老年人感染新冠病毒后的死亡率低72%。

以色列卫生部、特拉维夫大学、内盖夫本-古里安大学等机构研究人员在《美国医学会杂志·内科学卷》上发表了研究报告。研究对象是4万多名老年人，来自以色列约1000家老年机构、疗养院等。以色列在2021年12月批准为老年人接种第四剂新冠疫苗，研究对象中超过2.4万人接种了第四剂疫苗。研究时期内流行的主要新冠毒株是奥密克戎。

分析显示，接种4剂疫苗的老人与只接种3剂疫苗的老人相比，感染率低约34%，住院率低至少64%。

研究人员之一、特拉维夫大学公共卫生学院教授达尼·科恩说，这项研究表明，即使感染了奥密克戎等变异毒株，通过加强接种基于原始毒株的疫苗、提高抗体水平，也能有效预防重症。

目前，以色列卫生部规定60岁及以上人群、医务工作者等高风险人群可接种第四剂疫苗，接种时间需与第三剂相隔至少4个月。在以色列约950万人口中，超过671万人已接种过至少一剂新冠疫苗，约615万人接种过两剂，约450万人接种了第三剂，约83万人接种了第四剂。

近来，由于奥密克戎毒株的传播，以色列新冠疫情出现反弹，感染人数激增。截至当地时间11日晚间的数据显示，以色列24小时新增确诊病例10477例，检测阳性率为37.03%。有以色列专家认为，该国可能迎来第六波新冠疫情。

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