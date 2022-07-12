新华社柏林7月12日电（国际观察）“北溪-1”管道关闭维护加剧欧洲能源困境

新华社记者朱晟

北溪天然气管道公司11日起暂时关闭公司负责运营的“北溪-1”两条天然气管道支线，进行常规维护。“北溪-1”目前是俄罗斯对欧洲主要输气管道，该管道关闭维护将加剧欧洲天然气供应紧张局面。分析人士认为，短期内欧洲难以找到合适气源，若天然气价格应声飙升，欧洲通胀将再度加剧，波及民生。

管道关闭加剧“气荒”

根据北溪天然气管道公司此前发布的通告，“北溪-1”两条天然气管道支线将于11日至21日暂时关闭，进行常规维护。这项维护涉及测试机械部件、自动化系统等，旨在确保天然气管道可靠、安全和高效运行。

俄天然气市场专家季伊万·莫宁表示，受管道暂时关闭影响，7月“北溪-1”供气量可能降至13亿立方米，与6月相比降幅近60%。数据显示，5月经该管道对欧供气量为54亿立方米，6月为32亿立方米。

俄罗斯是欧盟最大天然气和原油供应国。2011年建成的“北溪-1”天然气管道东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，向欧盟多国输送俄罗斯天然气。俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）是北溪天然气管道公司最大股东。

北溪天然气管道公司一名发言人11日接受新华社记者书面采访时确认，公司已经开始对管道展开维护，天然气供应量将在工作开始后几小时内受到限制。

意大利能源巨头埃尼公司11日发布声明说，俄气已表示自当日起对埃尼公司的供气量从每日3200万立方米减至2100万立方米。据斯洛文尼亚媒体报道，俄罗斯对斯洛文尼亚主要天然气分销商吉奥普林公司的供应量可能比平时减少25%。

“开源节流”成当务之急

“北溪-1”管道关闭维护令欧洲天然气供应形势雪上加霜，“开源节流”以应对能源短缺成为欧盟的当务之急。

欧盟委员会主席冯德莱恩日前表示，今年下半年欧盟理事会的主要议题有三：再思考、再建设、再供能。欧委会正加紧起草一项紧急预案，以免供气中断时措手不及。

6月底，欧盟理事会批准一项规定，要求成员国天然气库存今冬前至少达到其储气能力的80%，并在下个冬季前达到90%，且成员国之间可共享天然气。

为实现“开源”，欧盟努力寻找能源替代供应方。近期欧盟多番寻求以色列、埃及等国帮助，希望获得更多天然气供应。但分析人士指出，欧盟要从以色列大幅增加天然气进口，将面临成本高、工期长等问题。

在“节流”方面，据意大利《共和国报》报道，意政府制定了降低国内天然气消费量的计划，措施包括减少城市内外公共照明时间、夜间关闭历史遗迹和建筑照明等。

意大利生态转型部长罗伯托·钦戈拉尼表示，近期将在意大利发起一项家庭节约能源的行动。

转向煤电难解能源困局

由于欧洲天然气供需缺口巨大，仅靠寻求新气源或降低消费量无法在短期内弥补缺口，不少欧洲国家近期纷纷宣布重开煤电厂或采取措施支持煤电。分析人士指出，对俄罗斯能源的依赖让欧盟遭到制裁“反噬”，重启煤电难以让欧洲走出能源困局。

此前支持能源转型的欧盟官员，在一些成员国不得不转向煤电之时变得闪烁其词。负责内部市场的欧盟委员蒂埃里·布雷东近日对媒体表示，只要一个国家向其他国家证明在获取天然气供应方面已尽其所能，便可重启煤电厂。

德国联邦经济和气候保护部日前发表声明说，为应对天然气供应大幅减少，德国将采取一系列紧急应对措施，包括限制使用天然气发电，转而更多利用煤电。

德国政府此举有悖于其此前制定的逐步淘汰煤电的计划。根据现任联邦政府的联合执政协议，德国将在“理想情况下”把淘汰煤电的时间从2038年提前到2030年。

奥地利政府此前同样宣布重开南部城市梅拉赫的一家煤电厂，以应对能源短缺。希腊政府也宣布，为确保能源供应稳定，该国将在2024年之前增加50%的煤炭产能。

然而，分析人士表示，转向煤电不仅无法从根本上缓解欧洲能源短缺问题，还将扰乱欧洲国家新能源发展计划，对欧盟到2050年实现“碳中和”目标造成不利影响。

(责编：高歌、杨牧)