新华社北京7月11日电 新闻分析：斯里兰卡局势为何陷入动荡

新华社记者朱瑞卿 车宏亮

斯里兰卡首都科伦坡9日爆发抗议活动。斯总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨和总理拉尼尔·维克拉马辛哈均表示将辞职。根据斯法律，如果总统和总理都辞职，议会议长最多可担任临时总统30天，并在这段时间内组织选举活动选出新总统。随后，总统任命总理，但总理同样需要获得议会认可。斯政局动荡短期内将持续，其原因是长期积累起来的。

今年以来，斯里兰卡粮食、油气、药品等严重短缺，食品价格大幅上涨，通货膨胀不断加剧，经济濒临崩溃。斯政府此前宣布“破产”，学校也被迫关门，民众不满情绪持续累积。根据世界粮食计划署数据，在该国约2200万人口中，超过620万人面临食品短缺，约61%的家庭不得不减少食品消费。

5月21日，工人在斯里兰卡科伦坡贝塔市场搬运货物。（新华社记者唐璐摄）

今年5月，时任总理马欣达·拉贾帕克萨辞职，随后维克拉马辛哈出任总理。不过，这并没有能够化解该国经济面临的困境。科伦坡大学政治学荣休教授贾亚德瓦·乌扬戈达说，面对不断恶化的经济危机，斯政局今后一段时间可能会面临更多不确定性，未来的新领导人同样将面临严峻挑战。

分析人士认为，斯经济状况近年来不断恶化，是内外因素共同作用的结果。

内因方面，斯里兰卡曾遭受英国殖民统治，殖民经济的遗毒导致该国经济至今仍严重依赖茶叶和橡胶等少数几种农作物，单一的经济结构导致其抵御风险的能力较弱。2021年，斯政府推动有机农业发展下令禁用化肥。尽管该禁令此后在民众的不满声中放松，但据专家测算，该禁令使斯水稻年产量减少约43%，橡胶、椰子和茶叶等经济作物出口减少40%。不少农民失去了收入来源，农作物减产导致食品价格飙升，大量民众生活陷入困境，低收入群体受到的冲击更大。

5月19日，民众在斯里兰卡首都科伦坡一处加油站前排队等待购买煤油。（新华社发，阿吉特·佩雷拉摄）

外因方面，斯里兰卡经济很大程度上依赖外汇收入，其生产资料和生活必需品高度依赖进口。旅游业是斯外汇的主要来源之一，新冠疫情暴发后，来斯旅游的国际游客人数出现断崖式下跌，尽管2021年整体形势有所好转，但也不及疫情前水平。受疫情影响，斯里兰卡外汇的另一重要支柱——海外务工人员汇款也大幅减少。两者叠加，导致斯外汇收入大减。斯里兰卡财政部今年5月发布数据显示，该国可用外汇储备已降至不足5000万美元。

今年2月以来，乌克兰危机升级等因素导致全球粮食和能源价格不断上涨，使得本就外汇紧张的斯里兰卡更加难以进口足够的粮食和能源，从而使其国内通胀问题持续恶化。斯里兰卡6月通胀率达到创纪录的54.6%，食品通胀率更是高达80.1%。维克拉马辛哈7月初表示，未来几个月该国通胀率将达到60%。

葡萄牙《公众》日报网站日前刊文说，“斯里兰卡的问题具有本国特色，主要由内因引发，但其崩溃也与一系列错综复杂的全球现象密不可分”。

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