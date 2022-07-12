新华社雅加达7月11日电（记者余谦梁）7月11日，国务委员兼外长王毅在东盟秘书处就坚持开放的区域主义发表政策演讲并答问。

针对记者问及当前台海局势紧张的根源以及如何维护台海和平稳定，王毅强调，台海稳定的定海神针就是一个中国原则。

王毅说，历史和实践反复证明，当一个中国原则得到充分认可和认真遵循时，台海就会保持风平浪静，两岸就能实现和平发展；而当一个中国原则受到肆意挑战，甚至遭到破坏时，台海就会阴云密布，甚至出现狂风暴雨。

王毅表示，当前台海出现的紧张局势，根源在于台湾民进党当局放弃了体现一个中国原则的“九二共识”，破坏了两岸关系和平发展的重要根基，还在“挟洋谋独”的邪路上越走越远。同时必须指出，美国则在不断歪曲和掏空一中政策，企图玩弄“台湾牌”，干扰阻碍中国的发展进程。

王毅说，现在都在谈要维持“现状”，什么是台湾问题的“现状”？事实一清二楚、明明白白。那就是两岸同属一中，台湾是中国领土的一部分，两岸虽长期政治对立，但中国的国家主权和领土完整从未分割。这就是台海问题的真正现状，是从古至今没有改变、也不会改变的现状。而挑战破坏这一现状的恰恰就是主张独立的民进党当局，恰恰是企图“以台遏华”的外部势力。

王毅强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，维护国家的主权和领土完整是每一个炎黄子孙义不容辞的责任。任何人、任何势力、任何国家都不要幻想把台湾从中国分裂出去。

王毅指出，一个中国原则也是中国与各国建交的基本原则，构成二战后国际秩序的组成部分。希望并相信各国都能充分认清“台独”分裂的严重危害性，与中方共同维护好一个中国原则。维护一中原则的态度越鲜明，遏制分裂势力的措施越有力，台海和平稳定就越有可能，地区的和平繁荣就越有保障。

王毅表示，美国最近多次强调要维护每一个国家的主权和领土完整。考虑到美方以往的纪录，我们重视美方这一表态，因为这才符合国际关系基本准则和联合国宪章的宗旨。但有一点必须强调，那就是美国不能搞双重标准，不能出尔反尔，翻云覆雨。中国在台湾问题上的主权和领土完整同样应得到尊重和维护，这也是对美国这个大国国际信誉的检验。

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