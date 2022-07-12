新华社雅加达7月11日电（记者余谦梁）7月11日，国务委员兼外长王毅在东盟秘书处就坚持开放的区域主义发表政策演讲并答问。

针对有学者问及中国东盟经济合作如何发挥对全球复苏的作用，王毅表示，中国和东盟分别作为世界第二和第五大经济体，经济总量之和已超过全球五分之一，对全球经济贡献率超过30%，是全球经济复苏名副其实的重要引擎。

王毅说，全球经济复苏，首先需要加快克服疫情冲击。中国和东盟国家开展了卓有成效的抗疫合作，最先控制住了疫情蔓延，为经济快速复苏创造了必要条件，也为世界注入了宝贵的信心。

王毅表示，全球经济复苏，需要聚焦发展与合作。此次出访，我和澜湄国家五国外长一致同意建设更加强韧的澜湄流域经济带；同老挝、泰国商讨打通中老泰铁路，对接陆海新通道，直通欧洲腹地；并同印尼就深化中印尼全方位合作进行深入讨论，达成重要共识。在动荡不宁的世界环境中，中国和东盟国家聚精会神谋发展，这本身就是对世界经济的重要贡献。

王毅表示，全球经济复苏，需要顺应全球化潮流，保障产业链供应链稳定运行，促进贸易投资自由化便利化。中国和东盟全力推进RCEP落地生效，预计将推动全球贸易增长近3%，5年内将给全球带来1.5%的增长效应。在逆全球化的寒潮当中，中国和东盟的坚守是一股暖流。

王毅表示，全球经济复苏，还需要找到新的增长动力。在这方面，中国和东盟也走在前列，发挥积极作用。我们顺应第四次科技革命浪潮，在数字经济、绿色经济方面深度合作，电商合作突飞猛进，使双方人民受益，引领东亚成为全球增长最快的数字经济市场。

王毅指出，中方愿与东盟朋友一道，高质量共建“一带一路”，打造高层次中国东盟合作，更好造福中国和东盟人民，为世界加快复苏、强劲复苏作出中国和东盟贡献。

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