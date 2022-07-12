新华社雅加达7月11日电（记者余谦梁）7月11日，国务委员兼外长王毅到访东盟秘书处并就坚持开放的区域主义发表政策演讲，东盟秘书长林玉辉主持。东盟十国驻东盟代表、各国驻东盟使节、印度尼西亚外交部高级别官员出席，智库媒体等120余人参加。

王毅祝贺东盟成立55周年，表示中国与东盟山水相依、心手相连，始终是命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴。过去十年来，在习近平主席和东盟各国领导人的战略指引下，中国东盟关系进入了快车道，跑出了加速度。

王毅说，回首过往，最令人鼓舞的，是中国东盟关系始终一马当先，在东盟同各对话伙伴关系中最具活力、最富成果。最令人感动的，是中国和东盟国家同心抗疫、共克时艰，生动诠释了同甘共苦的深厚情谊，也树立了全球抗疫合作的典范。最令人振奋的，是中国与东盟经贸合作风生水起，经贸投资百倍增长，共建项目喜报频传。最令人欣慰的，是中国与东盟安全合作稳步前行，分歧争议得到有效管控，非传统安全领域合作成果丰硕。站在新的历史起点上，我们要以中国东盟建立全面战略伙伴关系为契机，开好局、起好步、带好头，团结一心，携手前行，推动中国东盟合作继续走在时代前列，让和平进步的力量越聚越强。

王毅表示，过去55年见证了东盟走过的不平凡道路，也成为亚洲腾飞的黄金年代。亚洲已跃升为发展的高地、合作的热土、全球治理的样板。今年，多边议程齐聚“亚洲地区”，全球治理迎来“亚洲时刻”，国际社会将倾听“亚洲声音”。亚洲奇迹的关键在于坚持开放的区域主义：尊重成员的多样性，践行自主自愿原则，以自由贸易推动地区经济一体化，以平等协商推进区域和次区域合作，以开放心态构建全球“朋友圈”。

王毅说，当今世界并不太平，围绕亚洲的前途，出现两种截然不同的走向，一种是维护真正多边主义，坚持发展优先，致力互利合作；另一种是重拾冷战旧思维，再搞封闭小集团，将区域经济阵营化，甚至亚太北约化。我们今天要选择开放还是封闭、合作还是对抗、团结还是分裂、进步还是倒退，这将从根本上影响地区各国的前途命运。

王毅强调，习近平主席多次指出，开放是亚太合作的生命线，应当坚持开放的区域主义。因此，我们的选择是，同包括东盟在内的地区各国一道，秉持和平、发展、自主、包容的理念，坚定不移地践行开放的区域主义，同时从亚洲的文明和实践中汲取经验智慧，不断为开放的区域主义注入新的时代内涵。

王毅说，我们要始终坚持和平共处的理念，共同守护好共同的家园，共同守护住和平的底线；始终坚持发展振兴的目标，共享发展机遇，共促融合发展；始终坚持独立自主原则，把自己的命运和地区的前途牢牢掌握在自己手中；始终坚持开放包容精神，实现各自发展、共同发展，做到各美其美、美美与共。

王毅表示，作为世界上最大的发展中国家和亚洲地区的重要一员，中国始终走和平发展道路，奉行互利共赢开放战略，愿与东盟共同弘扬开放的区域主义，深化全面战略伙伴关系。

一是支持东盟中心地位，促进地区团结合作。坚定支持东盟当好区域合作的“驾驶员”，支持东盟共同体建设，支持以东盟为中心的区域合作架构。中方愿与东盟就落实东盟印太展望加强对接合作，使对接成果早日落地。

二是以亚洲方式解决分歧矛盾，维护地区和平稳定。携手落实全球安全倡议，走出对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，践行以信为本、以义为先、以诚相待的邻里相处之道。加快推进“南海行为准则”磋商，继续支持东盟建设无核武器区努力。

三是坚定奉行开放发展战略，推进地区经济一体化。尽早启动中国东盟自贸区3.0版建设，全面实施并适时推动升级RCEP。与更多国家商签高标准自贸协定。将粤港澳大湾区建设与中国东盟合作有机结合。

四是推动科技创新合作，激发地区新的发展动能。加强数字互联互通，探讨开展低碳、循环和绿色经济合作。推进无国界、无障碍、无歧视的科技创新，落实好中国东盟科技创新提升计划，加快地区转型发展。

五是弘扬亚洲价值观，加深地区人民友好感情。超越你输我赢的零和思维，加深同舟共济的兄弟亲情。中方将采取更多便利人员往来举措，适时探讨启动旅游复苏计划，支持东盟旅行走廊建设。大力推进文化、青年、地方、媒体、妇女等领域交流，推动双方人员相知相亲相融。

王毅并就美国在亚太地区作用、中国东盟合作促进全球复苏以及当前台海局势紧张根源等回答了现场提问。

同日，王毅还会见了东盟秘书长林玉辉。

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