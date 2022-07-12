新华社雅加达7月11日电（记者余谦梁）7月11日，国务委员兼外长王毅在东盟秘书处就坚持开放的区域主义发表政策演讲并答问。

王毅表示，作为世界上最大的发展中国家和亚洲地区重要一员，中国始终走和平发展道路，奉行互利共赢开放战略，坚持睦邻、安邻、富邻的周边外交政策，坚持践行亲诚惠容的周边外交理念。我们愿与东盟各国一道，弘扬开放的区域主义，深化全面战略伙伴关系。中国将从五个重点方向推进中国东盟关系。

一是继续支持东盟中心地位，促进地区团结合作。坚定支持东盟当好区域合作的“驾驶员”，支持东盟共同体建设，支持以东盟为中心的区域合作架构。欢迎东盟制定共同体愿景2025，愿用好“全球发展和南南合作基金”、中国东盟合作基金等协助东盟各国实现发展目标。中方赞赏东盟方面多次强调东盟印太展望是独立自主的倡议，坚持开放包容、强调对话合作、聚焦经济发展，不附和与不针对任何一方，愿与东盟就落实展望加强对接合作。

二是推动以亚洲方式解决分歧矛盾，维护地区和平稳定。与地区各国携手落实全球安全倡议，深化防务、反恐、海上联合搜救、打击跨国犯罪、灾害管理等领域合作。要走出对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，践行以信为本、以义为先、以诚相待的邻里相处之道。加快推进“南海行为准则”磋商，为更有效管控南海分歧、更有力推进合作、更积极共同治理提供规则保障。继续支持东盟建设无核武器区努力，中国随时愿签署《东南亚无核武器区条约》议定书。

三是坚定奉行开放发展战略，推进地区经济一体化。着力推进疫后复苏，建设“一带一路”国际产能合作示范区，推升区域产供链韧性，确保跨境贸易畅通。尽早启动中国－东盟自贸区3.0版建设，全面实施并适时升级区域全面经济伙伴协定，与更多国家商签高标准自贸协定。将海南自贸港和粤港澳大湾区建设与中国东盟合作有机结合。

四是推动科技创新合作，激发地区新发展动能。加大对本地区数字基础设施和数字化转型投入，深化电子商务等务实合作，加强数字互联互通。通过“一带一路”绿色发展伙伴关系，探讨低碳、循环和绿色经济合作，建设好清洁能源科技合作平台。推进无国界、无障碍、无歧视的科技创新，落实好中国东盟科技创新提升计划，加快人才培养和技术转移，为经济高质量发展提供不竭动力。

五是弘扬亚洲价值观，加深人民友好感情。强调重视家庭、集体、共识、道德的亚洲价值观，共同弘扬和践行亚洲价值，超越你输我赢的零和思维，加深同舟共济的兄弟亲情。采取更多便利人员往来举措，同各方适时探讨旅游复苏计划，支持东盟旅行走廊建设。在疫后时代大力推进文化、青年、地方、媒体、妇女等领域交流，推动双方人员相知相亲相融。

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