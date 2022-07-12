新华社雅加达7月11日电（记者余谦梁）7月11日，国务委员兼外长王毅在东盟秘书处就坚持开放的区域主义发表政策演讲并答问。

王毅表示，中国与东盟山水相依、心手相连，始终是命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴。过去十年来，在习近平主席和东盟各国领导人的战略指引和亲自推动下，中国东盟关系进入了快车道，跑出了加速度。王毅用四组“最”概括了双方合作成果。

最令人鼓舞的是，中国东盟关系始终一马当先。中国率先在东盟建立战略伙伴关系，率先加入《东南亚友好合作条约》，率先同东盟商谈自贸区，率先明确支持东盟在区域合作中的中心地位，也是率先公开表示愿签署《东南亚无核武器区条约》议定书的国家。东盟朋友多次表示，中国东盟关系在东盟同各对话伙伴关系中最具活力、最富成果。

最令人感动的是，中国和东盟国家同心抗疫，共克时艰。在中国抗疫艰难时刻，东盟国家第一时间向中国表示慰问、捐款捐物，为中国加油鼓劲。在疫情蔓延后，中方对东盟兄弟们倾力相助、毫无保留分享抗疫经验，及时提供疫苗援助，助力东盟打造防疫屏障。双方抗疫合作生动诠释了同甘共苦的深厚情谊，也树立了全球抗疫合作的典范。

最令人振奋的是，中国与东盟经贸合作风生水起。中国与东盟互为最大贸易伙伴，双边贸易较30年前翻了100倍，双方直接投资累计超过3100亿美元。中老铁路顺利通车，雅万高铁、中泰铁路、中马和中印尼“两国双园”等一批“一带一路”共建项目喜报频传。

最令人欣慰的是，中国与东盟安全合作稳步前行。《南海各方行为宣言》全面落实，“南海行为准则”磋商积极推进，分歧争议得到有效管控，海上局势保持总体稳定。军事安全交流走向深入，反恐、应对气候变化、维护网络安全、打击跨国犯罪、防灾减灾等非传统安全领域合作成果丰硕。

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