新华社雅加达7月11日电（记者余谦梁）7月11日，印度尼西亚总统佐科在雅加达会见正在印尼访问的国务委员兼外长王毅。

佐科请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，感谢中方对印尼担任二十国集团主席国的大力支持，高度评价两国高级别对话合作机制第二次会议取得积极成果。希同中方持续深化经贸、投资、数字、绿色发展等各领域合作。佐科表示，双方要加强协调对接，加快推进雅万高铁等共建“一带一路”重点项目。欢迎更多中方企业来印尼投资兴业，将为其提供便利。

王毅转达了习近平主席对佐科总统的亲切问候，祝贺印尼成功主办二十国集团外长会，彰显了印尼作为发展中大国和新兴经济体代表的重要作用，释放了团结应对全球性挑战的积极信号。中方将全力支持印尼办好二十国集团领导人峰会，共同为全球复苏发挥亚洲作用、贡献亚洲力量。

王毅表示，疫情发生以来，习近平主席和总统先生密切沟通互动，为两国关系高位运行提供战略引领，也为两国团结抗疫与复苏发展注入强劲动力。双方全面落实两国元首重要共识，构建了政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”新格局，明确了共建命运共同体的大方向，开辟了两国关系新的广阔前景。双方应展现发展中大国团结协作、命运与共的强劲势头，进一步深化各领域务实合作，共同推动雅万高铁如期建成通车、区域综合经济走廊尽快实现早期收获，培育数字经济、绿色发展、蓝色经济新增长点。

访问期间，王毅同印尼外长蕾特诺会晤，同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特举行中印尼高级别对话合作机制第二次会议，访问东盟秘书处并发表政策演讲。

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