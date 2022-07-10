新华社北京7月10日电 7月10日，国家主席习近平同意大利总统马塔雷拉分别向“意大利之源——古罗马文明展”开幕式致贺信。

习近平指出，中国和意大利是东西方文明的杰出代表。这次“古罗马文明展”将以多姿多彩的珍贵文物展示意大利文化的深厚底蕴。希望“中国意大利文化和旅游年”以此为契机，推动文明交流互鉴，促进民心相连相通，为中意两国关系发展注入新活力。

习近平强调，相互尊重、和衷共济、和合共生是人类文明发展的正确道路。中国愿同国际社会一道，坚持弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越，推动构建人类命运共同体。

马塔雷拉在贺信中表示，文化合作是意中友谊重要组成部分。在新冠肺炎疫情背景下，意大利在中国举办“古罗马文明展”和系列意中文旅年活动，充分证明两国关系根基深厚。当前国际社会面临诸多挑战，唯有团结合作才能寻求公平持久的解决方案。相信意中将不断深化双边关系，共同维护世界和平与稳定。

“意大利之源——古罗马文明展”当日在北京开幕。

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