新华社北京7月10日电 “意大利之源——古罗马文明展”10日在京开幕。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席开幕式，宣读习近平主席贺信并致辞。

黄坤明指出，习近平主席和马塔雷拉总统专门向本次活动发来贺信，充分体现了对中意文化关系的高度重视，为办好本次展览、深化中意文化旅游领域交流合作提供了重要指引。近年来，在两国领导人的大力支持下，中意文化关系高水平发展，成为中欧乃至东西方文明交流互鉴的典范。

黄坤明强调，这次展览是中意文化和旅游年的重头项目，在中意文化交流史上增添了绚丽多彩的一笔。希望双方以此为平台和契机，坚持互尊互鉴，尊重和珍惜中意两国的灿烂文明成果，不断加深对彼此文明内涵的认知和理解。强化行动导向，加强博物馆、美术馆、文化数字化等领域交流合作，为两国人民文化生活提供优质供给。厚植社会基础，以文明对话为引领，拓展人文交流平台渠道，共同促进两国民间友好、民心相通。

此次活动由中国国家博物馆、意大利文化部博物馆司、罗马国家博物馆和意大利驻华使馆共同主办，中意两国政要、政府机构官员、文化界代表等近100人以线上线下方式出席。

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