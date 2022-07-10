新华社巴格达7月10日电 通讯：在重建中焕发生机——探访解放五周年的摩苏尔老城

新华社记者董亚雷 凡帅帅

在伊拉克第二大城市摩苏尔从极端组织“伊斯兰国”手中获得解放五周年之际，新华社记者再次探访摩苏尔老城。如今，城市面貌有了不小改善，但残垣断壁仍随处可见，民众的生活正缓慢回归正常。

“生活真的变好了”

周末早上的摩苏尔老城里，著名的阿塔林市场挤满了为庆祝宰牲节赶来采购的市民。一家不到10平方米的肉店里，店主阿勒万正和兄弟忙个不停。抬头看到记者，他热情地向我们打招呼。

“生活真的变好了！现在店里的营业额和去年相比至少翻了一番，每天来往顾客络绎不绝，家里人都得过来帮忙。”阿勒万兴奋地说。

2019年，因战争破坏废弃多年的阿塔林市场经过修整后重新营业。阿勒万说，去年的这个时候，市场里的商铺只有不到四成在营业，而现在几乎所有商铺都已重开，热闹的生活气息又回来了。

家住摩苏尔东部城区的达尔沙德特意来到西部老城采购。“五年来摩苏尔人民重建家园，每年都有新的进步，城市的经济和安全形势有了很大改善。”

除阿塔林外，其他传统市场也基本恢复正常，紧邻阿塔林市场的萨拉伊市场里近九成店铺重新开张，阿拉伯香料、香甜的椰枣、新鲜的牛羊肉……商品琳琅满目，吆喝声不绝于耳。

老城面貌在恢复

7月的摩苏尔最高气温超过45摄氏度，炎炎烈日下，工人们正对努里清真寺进行修复施工。5年前，溃败的“伊斯兰国”武装分子炸毁了这座拥有800多年历史的地标建筑。2018年伊拉克政府与联合国教科文组织和阿联酋政府签订协议，重建努里清真寺。

据联合国教科文组织伊方工程师奥马尔·塔卡介绍，在教科文组织“重振摩苏尔精神”倡议支持下，努里清真寺及其宣礼塔的修复工作取得了很大进展。从2019年至今，工人们在现场清除了约5600吨瓦砾和11个爆炸装置。现在，他们正利用清理废墟时收集的砖块修复宣礼塔，使其尽可能恢复原貌。修复工作有望在2023年底前完成。

在摩苏尔老城里，正在进行中的基础设施项目随处可见。在老城北部，工头穆罕默德正指挥工人给马路铺沥青。摩苏尔市市长阿明·法纳什在接受新华社记者采访时说，过去3年，摩苏尔所在的尼尼微省政府制定了约1700个重建项目，涵盖卫生、水利、电力、排污、公路、桥梁等基础设施，目前已完成1200多个，剩余项目将在年底前完工。

回家之路仍艰辛

2016年10月至2017年7月，在长达9个月的解放摩苏尔战役中，美国主导的国际联盟部队对摩苏尔老城实施无差别轰炸，整个老城沦为废墟。数据显示，约13.8万栋房屋被毁，在摩苏尔西部，被夷平的房屋超过5.3万栋。

从底格里斯河畔向摩苏尔西部望去，废墟清理工作远没有结束。国际移民组织5月发布的一份报告显示，截至今年3月，在伊拉克境内仍有超过118万民众流离失所，其中来自摩苏尔的人数超过24.6万。

依靠多方援助，市民菲拉斯·哈立德终于完成自家房屋重建，然而生活并无多大改善，所在街区仍到处是断壁残垣。哈立德的女儿在战火中不幸受伤残疾，不久前还患上了糖尿病，全家生活雪上加霜。他无奈地告诉记者，由于一直没找到工作，一家人只能靠援助生活。

渔民莱斯·纳吉姆抱怨道，5年来他所在街区没有一点改善，政府总以预算不够为由敷衍。

在摩苏尔，随处可见在危房中恢复营业的商铺。苏莱曼的餐厅位于摩苏尔老城以西一栋曾遭轰炸的危房里，二层损毁严重的屋顶随时有可能坍塌。

“希望有朝一日，我们能在完好的楼房里经营餐厅。”苏莱曼说。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)