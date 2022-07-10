2022年7月8日，《世界中医药》杂志法国版创刊仪式在法国谢尔河畔塞勒市（Selles-sur-Cher）城堡内以线上和线下相结合的方式举行，驻法国使馆陈力公使应中国-法国中医药中心邀请现场出席并致辞。塞勒市长斯黛拉·郭什东（Stella COCHETON）、千年古堡协会负责人尼古拉·马哲西（Nicolas MAZZESI）、中国工程院院士王琦、国医大师金世元以及世界中医药联合会、《世界中医药》杂志社负责人等参加仪式。新华社、欧洲时报、《小索洛涅人》、《新共和国》等中法媒体对活动进行了报道。

陈力公使在致辞中指出，中医药是中华民族的瑰宝，也是全人类的共同财富。中法两国近年来在中医药领域开展了丰富的交流与合作，为法国医学工作者拓展了研究和应用方向。《世界中医药》杂志作为国际公开发行的学术期刊，是向世界传播中医药的重要途径。杂志法国版创刊，不仅标志着法语正式加入传播中医药的声音之列，也标志着中医药在服务法语国家人民健康的进程中迈出了重要一步。

仪式活动期间，陈力公使会见了市长郭什东。陈力公使感谢塞勒市长期以来对中医药传播的支持，希望通过2024年中法建交60周年、中法文化旅游年和2024年巴黎奥运会等契机扩大和深化双方合作。市长表示，将充分发挥本市文化旅游及农食产品生产的特点，拓展塞勒市与中国的合作与贸易。

陈力公使还参观了中国-法国中医药中心和城堡内已落成的中草药试验田。中心主任吴宛霖介绍了发展情况，马哲西表示将继续加深与中心的中医药合作，包括支持在城堡内规划的中华百草园、中医药展览馆等产业研学园建设。

中国-法国中医药中心是2018年由国家中医药管理局批准设立的中医药海外中心，在法开展了中医药的科研、培训、交流和传播等。当日创刊的《世界中医药》杂志法国版由中心主办和主编。

文章来源：中国驻法国大使馆

(责编：苏缨翔、徐祥丽)