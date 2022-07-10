本报印度尼西亚巴厘岛7月9日电 （记者张杰）当地时间2022年7月9日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会后同美国国务卿布林肯举行会晤。双方就中美关系及共同关心的国际和地区问题进行了全面、深入、坦诚和长时间的沟通。双方都认为，此次对话是实质性的，也具有建设性，有助于增进彼此相互了解，减少误解误判，并为两国未来高层交往积累了条件。

王毅说，当前，中美关系仍未走出上届美政府制造的困境，甚至还在遭遇越来越多的挑战。中美关系的历史叙事被人为歪曲，现实状况被所谓“政治正确”所绑架，发展方向面临被进一步引向歧途的危险。根本原因是美方的对华认知出现了问题，由此制定的对华政策自然也偏离了正确轨道。美国对华政策中的一些自相矛盾和言行不一，从深层次反映出美方的世界观、中国观以及中美历史观、利益观、竞争观都出现了严重偏差。许多人由此认为美国正患上越来越严重的“中国恐惧症”。如果任由这种“威胁膨胀”发展下去，美国对华政策将是一条走不出去的死胡同。

王毅表示，中美关系摆脱困局的根本遵循是认真落实两国元首达成的共识。中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则发展中美关系。美方应将拜登总统“四不一无意”重要承诺真正落到实处。王毅强调，既然美方承诺不寻求改变中国体制，就应该尊重中国人民选择的中国特色社会主义道路，停止抹黑攻击中国政治制度和内外政策。既然美方承诺不寻求打“新冷战”，就应该摒弃冷战思维，不搞零和博弈，停止拉帮结伙搞“小圈子”。既然美方承诺不支持“台湾独立”，就应该停止掏空歪曲一个中国政策，停止在台湾问题上“切香肠”，不得打“台湾牌”阻挠中国的和平统一进程。既然美方承诺无意同中国发生冲突，就应该尊重中国的主权和领土完整，停止干涉中国内政，不要打着人权、民主旗号损害中国正当利益。美方还应尽快取消对华加征的关税，停止对中国企业的单边制裁。

王毅强调，美方表示要给中美关系加装“护栏”。中美三个联合公报才是两国最可靠的“防护”。只有切实履行各自在三个联合公报中所作承诺，坚持正确方向，及时排除路障，打通前行道路，双边关系就不会脱轨失控。否则，再多的“护栏”也起不到作用。双方应遵照相互尊重、和平共处、避免对抗、合作共赢的精神，探讨确立双方的行动指南。要建立落实两国元首共识的渠道，更好协调各领域各部门的交往。要妥善管控矛盾分歧，努力解决突出问题。中方据此向美方提出四份清单：要求美纠正错误对华政策和言行的清单、中方关切的重点个案清单、中方重点关切的涉华法案清单、中美8个领域合作清单，希望美方切实认真对待。

王毅就台湾问题全面阐述了严正立场，要求美方必须谨言慎行，务必不要向“台独”势力发出任何错误信号，务必不要低估中国人民捍卫领土主权的坚定决心，务必不要犯葬送台海和平的颠覆性错误。王毅还就涉疆、涉港、海上问题等据理批驳了美方的一些错误观点。

布林肯介绍了美方的对华政策，表示美方不寻求对华打“新冷战”、不寻求改变中国体制、不挑战中国共产党执政地位、不寻求围堵中国、不支持“台湾独立”、不寻求改变台海现状。美致力于管控双边关系中的风险因素，对同中方开展合作持开放态度。

双方就对等互惠推动中美联合工作组磋商取得更多成果达成共识，同意相互为双方外交领事人员履职创造更好条件，重启人文议题交流磋商。双方还同意加强气变、公共卫生等合作。

中方还提出了中美在亚太地区良性互动的设想。双方并就乌克兰问题、朝鲜半岛局势等深入交换了意见。

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 03 版）

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