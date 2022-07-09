新华社印度尼西亚巴厘岛7月9日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月8日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会期间应约会见澳大利亚外长黄英贤。

王毅表示，中澳关系既面临挑战，也出现机遇，如能实现健康发展，符合两国人民共同利益，也有助于维护亚太地区和平稳定。值此中澳建交50周年之际，中方愿本着相互尊重精神，为双边关系再把脉、再校准、再扬帆，争取使两国关系重回正轨。

黄英贤表示，澳中是全面战略伙伴，有着广泛联系，经贸往来密切，为两国人民带来利益。澳新政府将遵循联合国宪章宗旨，遵守国际法和国际关系准则，继续奉行一个中国政策。希望以两国建交50周年为契机，使双边关系趋于稳定、互惠互利。面对澳中关系的一些复杂因素，澳方无意放大双方分歧，无意参与围堵中国，将本着相互尊重、冷静务实态度，保持双方建设性接触交流，增进相互信任，扩大平等合作，消除双边关系中存在的障碍。

王毅表示，过去几年中澳关系遭遇困难的根子在于澳前政府执意地把中国视为“对手”甚至“威胁”，对华采取了一系列不负责任的言行。中方重视澳新政府重申坚持两国全面战略伙伴关系定位，赞赏澳方坚持一个中国政策。遵守联合国宪章和国际关系基本准则，是我们的共同责任。希望澳方抓住当前契机，付诸实际行动，重塑对华正确认知，为改善中澳关系减少负资产，积累正能量。一要坚持视中国为伙伴而不是对手。二要坚持求同存异的相处之道。三要坚持不针对也不受制于第三方。四要坚持构建积极务实社会民意基础。

双方还就太平洋岛国事务进行了沟通。王毅强调，应岛国要求并根据岛国人民需要，中方同岛国开展了主权国家之间的平等交流合作。中方同时也同澳新等国在南太地区开展三方合作，取得积极成效。中方愿发挥各自优势，实现双赢多赢。

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