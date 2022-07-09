新华社印度尼西亚巴厘岛7月9日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月8日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会期间会见西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯。

王毅表示，中西关系保持健康稳定发展势头，各领域合作顺利推进，为两国带来重要利益，也为地区和世界和平发展作出贡献。中方珍视两国领导人建立的互信和友谊，愿以明年两国建交50周年为契机，梳理总结合作经验，规划好未来发展，使双边关系更加健康稳定、充满活力。

阿尔瓦雷斯表示，中国是伟大的国家，有着全球重要影响。西班牙高度重视西中关系，期待同中方共同办好建交50周年庆祝活动。希望加强两国人文交流，在华设立新的塞万提斯学院。西明年下半年将担任欧盟轮值主席国，愿同中方共同落实欧中领导人视频会晤成果，持续推进对话合作。欧中能够也必须发展互利关系，这符合双方的共同利益。

王毅表示，中西是历史悠久的两大文明，中方愿同西共同筹办好中西文化和旅游年，增进两国人民间相互了解和友好感情。

王毅强调，中国是现行国际秩序的构建者、维护者和受益者，将始终秉持开放态度，支持自由贸易，促进合作共赢。中国越发展，就越为世界带来更大机遇。中欧是伙伴，不是对手，在坚持多边主义、推动国际关系民主化方面有着广泛共识，希望西班牙发挥轮值主席国重要作用，推动欧方从长远角度和战略高度，客观看待中国发展，共同致力于中欧关系健康稳定发展。

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