新华社印度尼西亚巴厘岛7月9日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月8日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会期间会见新加坡外长维文。

维文说，新中关系保持良好发展势头。两国高层交往密切，为双边关系发展注入强劲动力。很高兴今年2月陪同哈莉玛总统赴华出席北京冬奥会开幕式。期待两国尽早恢复线下高层交往，共同筹备好新中双边合作机制会议。希望双方增开更多直航航班，便利人员往来。新方欢迎并支持中方申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）。

维文祝贺中国庆祝香港回归祖国25周年，表示很高兴看到香港逐步恢复稳定，相信在新一届特区政府带领下，香港的明天会更好，各方面发展将取得更大进步。

王毅说，中新携手推进高水平合作，不仅走在地区前列，也引领时代潮流。北京冬奥会期间，习近平主席同哈莉玛总统会见，就两国关系发展达成重要共识。双方要以此为指引，深化战略沟通，拓展务实合作，推动中新关系再上新台阶。中方愿同新方保持高层交往，有序恢复更多航班。感谢新方支持中国加入CPTPP和DEPA，愿就此同各方保持沟通。

王毅表示，香港已经实现由乱到治，民众重享安全自由，法制建设逐步完善，香港的全球金融、航运枢纽和贸易中心地位将更加稳固。习近平主席指出，“一国两制”这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持。香港将实现由治及兴，开启发展新篇章，我们对此充满信心。

双方还就区域合作等共同关心的问题交换了意见。

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