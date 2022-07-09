仲 音

“每一集都看得热泪盈眶，让人感觉生活充满希望”“今天的幸福生活来之不易”“脱贫之路，改变了很多人的生活”……中国香港主持人陈贝儿主持的纪录片《无穷之路》，把镜头对准脱贫攻坚，讲述祖国大地的脱贫故事，感动了许多网友。“无穷之路”，不仅记录着贫困群众脱贫奔小康的坚实脚步，也通过真实呈现人民群众的幸福生活，见证了中国人权事业发展的巨大成就。

习近平总书记指出“人民幸福生活是最大的人权”，赋予了新时代中国人权事业发展全新意蕴。这不仅体现着念兹在兹的人民情怀，而且展现出富有原创性、感召力的人权新理念。呵护人的生命、价值和尊严，实现人人享有人权，是人类社会的共同追求。人权不是遥不可及的抽象概念，而应该体现为普通民众的幸福生活，体现为日常生活中可感、可知、可以触摸的点滴改善。坚持人民在人权事业中的主体地位，把人民利益摆在至高无上的位置，让人民过上好日子，使发展成果更多更公平地惠及全体人民，让每个人更好地发展自我、幸福生活，让每个人都能够免于恐惧、不受威胁，是实现人人享有更加充分人权的真谛所在。

尊重和保障人权的目的，是让人民过上幸福生活、有尊严的生活。习近平总书记强调：“一国人权状况好不好，关键看本国人民利益是否得到维护，人民的获得感、幸福感、安全感是否得到增强，这是检验一国人权状况的最重要标准。”谁对一国人权最有发言权？谁才是一国人权事业的评分者？答案只有一个：本国人民。今天，14亿多人口实现全面小康，中国人民对美好生活的向往不断变为现实，为中国人权事业发展提供了最温暖也是最有力的支撑。

人权是善治之本。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央推动我国人权事业取得历史性成就，推动人民幸福生活水平不断提升。幸福生活体现在整体消除绝对贫困，中国人民彻底告别了缺衣少食、物资匮乏的年代，再无饥馑之年、冻馁之患；幸福生活体现在拓宽发展舞台，一系列改革举措致力于营造公平发展环境，让更多人获得了改变命运、施展才华的机会；幸福生活体现在长期国泰民安，加强平安中国、法治中国建设，保持社会长期稳定，切实保护人民群众生命财产安全，为物阜民丰、烟火人间提供了有力保障……在国家富强、民族振兴和人民幸福融为一体的发展中，努力让人民过上幸福生活，以人民幸福生活为准绳推进人权事业发展，行动有目共睹，成效永载史册。

人权是历史的、具体的、现实的，不能脱离不同国家的社会政治条件和历史文化传统空谈人权。亿万人民的幸福生活，是中国人权事业发展最鲜活的证明。站在新的更高起点上，我们要顺应人民对高品质美好生活的期待，不断满足人民日益增长的多方面的权利需求，全面做好就业、收入分配、教育、社保、医疗、住房、养老、扶幼等各方面工作，在物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展中全方位提升各项人权保障水平，让人民幸福生活水平更高、成色更足、内涵更丰富，继续带领全体人民为享有更加幸福安康的生活和更高水平的人权而奋斗，更好推动我国人权事业再上层楼、为世界人权事业发展作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 04 版）

(责编：贾文婷、崔越)