新华社印度尼西亚巴厘岛7月9日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月8日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会期间应约会见加拿大外长乔利。

乔利表示，加方重视加中关系，愿同中方相互尊重，加强沟通，以务实态度合作应对共同关切，推动双边关系重回正轨。加中经贸往来密切，两国受益良多。双方在气候变化、生物多样性等多边事务中保持密切协调合作。加方支持多边主义，主张遵循联合国宪章宗旨原则。值此全球和平安全面临挑战的关键时刻，希望中方作为安理会常任理事国发挥重要作用。

王毅表示，中加关系曾长期走在中国同发达国家关系的前列，为两国人民带来实实在在利益。中加从来不是对手，而是伙伴，中国从来不是威胁，而是机遇。健康稳定的中加关系是两国人民的共同期待，也符合双方共同利益。中方重视加方积极表态，希望落实到行动上，在涉华问题上尊重事实，谨言慎行，要切实做到相互尊重，同中方相向而行，着眼长远，增进了解，消除误解，建立互信，推动中加关系重回正轨。

王毅表示，中加都主张坚持多边主义，支持国际关系民主化，维护全球化时代潮流，双方可以开展更多协调，聚焦更多正能量，共同推动联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会第二阶段会议取得成功，加强抗疫合作，构建人类卫生健康共同体。

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