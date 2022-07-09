新华社北京7月9日电 英国媒体7日援引消息人士的话报道，首相鲍里斯·约翰逊当天宣布辞职但计划留任至党内选出继任者，考虑因素之一是想在月底借首相乡间官邸举办婚礼。

7月7日，英国首相鲍里斯·约翰逊在伦敦唐宁街10号门前发表讲话后返回室内。新华社记者韩岩摄

约翰逊和妻子卡丽2021年5月在伦敦威斯敏斯特教堂举行一场小规模婚礼，受新冠疫情防控措施限制，当时只能邀请30名宾客。约翰逊夫妇打算7月30日举办一场更为隆重的婚礼，场地定在伦敦西北方向60公里处的首相乡间官邸契克斯别墅。

《每日镜报》《卫报》等英国媒体援引消息人士的话报道，保守党可能要到10月才选出新党首，届时约翰逊才会正式卸任。这样的时间表可以让约翰逊暂时保留使用契克斯别墅的特权，按计划举办婚礼。报道说，约翰逊夫妇给双方亲友的婚礼请柬已经发出。

来自反对党工党的伦敦市长萨迪克·阿曼·汗接受伦敦广播公司电台采访时说：“虽然大家都会想要在契克斯别墅花纳税人的钱办一场奢华婚礼，但他（约翰逊）干不成这事，因为英国民众会憎恶这种行为。”

他说，“体面的保守党人”不会同意约翰逊“为了个人利益而不是国家利益继续担任首相”。

约翰逊发言人则说，约翰逊出于“责任感”继续履行首相职责。

法新社报道，包括前首相约翰·梅杰在内的一些保守党名流认为，若允许约翰逊留任首相那么久，会给保守党带来政治风险。（崔诗雨）

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