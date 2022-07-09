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加拿大或放行“北溪-1”部件送往德国

2022年07月09日13:19 | 来源：新华网
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新华社北京7月9日电 德国政府发言人8日证实，德方希望加拿大放行德国西门子公司送修的“北溪-1”天然气管道部件，已得到加方“积极”回应。

据美国彭博新闻社报道，这名发言人不能确认该部件是否已“启程”。

知情人士称，受加拿大对俄罗斯制裁影响，西门子送修的部件将先送回德国，而后交予俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫8日在记者会上确认，如果西门子部件恢复运转，“北溪-1”输气量将增加。“唯一的问题是，这件事为什么之前没有立即解决。”

西门子方面暂未作出回应。

“北溪-1”天然气管道东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，是俄罗斯向欧洲输气的主要管道。6月中旬，俄气说，因西门子公司未及时向俄方交付送修的气体压缩机组等原因，俄气被迫减少“北溪-1”输气量。按西门子的说法，部件被送到加拿大蒙特利尔维修，但受加拿大对俄制裁影响无法交还。

德方此前已与加拿大和欧盟委员会磋商。德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克6日呼吁加方交还西门子送修的部件，并就规避加拿大对俄制裁提出“变通方法”，即交给德国，而非俄罗斯。（陈立希）

(责编：贾文婷、崔越)

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