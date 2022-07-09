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加拿大发生重大电信网络故障

2022年07月09日11:15 | 来源：新华网
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7月8日，人们在加拿大安大略省米西索加一处社区中心利用公共Wi-Fi上网。新华社发（邹峥 摄）

新华社渥太华7月8日电（记者林威）加拿大最大电信运营商之一罗杰斯电讯公司8日上午发生重大网络故障，致使国内数百万用户无法上网、打电话。

罗杰斯公司说，目前的故障影响有线和无线网络，公司正在抢修，但仍未找到故障原因。

使用罗杰斯公司电信服务的银行支付系统、自动取款机也因此中断服务，一些商店只能接受现金交易。报警电话和股市交易亦受影响。

　7月8日，人们在加拿大安大略省米西索加一处咖啡店外“蹭”网。新华社发（邹峥 摄）

加拿大另外两家主要电信运营商贝尔公司和特勒斯电信公司均表示其网络运行正常，但用户给罗杰斯公司的用户打电话或发短信时会遇到问题。

加拿大电信行业由罗杰斯、贝尔、特勒斯三大运营商主导，三家共占有87%的用户市场。罗杰斯是最大的无线网络服务提供商，在全国拥有约1130万用户。

7月8日，人们在加拿大安大略省米西索加一处咖啡店外“蹭”网。新华社发（邹峥 摄）

(责编：贾文婷、崔越)

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