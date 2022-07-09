中国驻法国使馆公使陈栋致辞。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎7月8日电 （记者刘玲玲）由中国电信法国公司和法语国家商务论坛共同组织的“丝路经贸论坛”于当地时间7日晚在法国巴黎吉美博物馆举行。此次论坛以“法国企业在亚太地区营商”为主题，聚焦后疫情时代中法企业合作，开展一系列圆桌对话，助力推动中法经贸关系更加紧密发展。中国驻法国使馆公使陈栋出席并致辞。前法国驻华大使顾山、前中非总理多罗盖莱、法国经财部秘书长巴尔巴-拉亚尼等政要出席。

陈栋在致辞中重点介绍了中国疫情防控、经济发展及中法经贸合作等最新发展情况。他表示，因新冠疫情及地缘政治等原因，全球经济复苏面临许多不确定因素，中国政府会通过防控疫情、稳住经济，继续促进中法经贸合作。陈栋认为，无论是中资还是外资企业，在激烈的市场竞争下，都需要以“真本事”抓紧发展机遇，鼓励法国企业发挥“敢为人先”精神，在中国市场深耕细作。他同时表示，希望法工商界同中方相向而行，推动改善政策和舆论环境，为深化中法经贸务实合作创造更加宽松有利的条件。

顾山在致辞中表示，法中两国友好交往历史悠久。双方应保持互信、增进理解，共同维护多边主义。顾山同时指出，法中两国在经贸领域合作大有可为，中国加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）将为在华外国企业提供广阔的发展机遇。

路威酩轩、达飞海运、达索、雷诺、威立雅等法国知名企业高层、在法中资企业负责人和媒体人士等150余人参加了此次活动。路威酩轩、雷诺、达索系统、法国国营铁路和法雷奥五家企业高管分别介绍了各自对华合作情况，肯定了对中法关系的信心以及中国市场的巨大活力，并希望法国企业能继续在中国投资发展。此外，中国电信负责人也在会上介绍了企业在法国、欧洲以及全球布局和发展情况。

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