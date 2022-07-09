人民网伦敦7月8日电 （记者邢雪）8日，第二届“汉语桥”世界小学生中文秀全英大区赛圆满结束，来自肯辛顿韦德学校的丽宝（Liberty Leathers）、尼可拉（Nikola Ashurkov）和来自贝克特基斯英格兰教会学校的王米洛（Milo Waters）将分别以三个赛段第一名的身份代表英国赛区参加全球决赛。

本届全英大区赛共收到包括英格兰、苏格兰和北爱尔兰23所学校237名学生的68组（次）报名，选手分别参加幼儿组、 少儿组和少年组三个组别的个人秀和团体秀比赛。比赛分为中文听说读写和中华文化技能两大类，中文听说读写类包括背诵或朗读儿歌、诗歌、故事、短剧、脱口秀和书法等；中华文化技能包括歌曲、中国器乐、武术、绘画等。

本次大赛以“快乐中文”为主题，小选手们通过视频方式参与比赛，展示个人和团体的风采，有演唱歌曲《小宝贝》、《新年好》、《感恩的心》，有绘声绘色的讲起中国传统故事《盘古开天地》、《盲人摸象》等，诗歌朗诵、脱口秀、短剧 、古诗吟唱、中文歌曲串烧等表演形式多样，内容异彩纷呈。展示环节之后，小选手们又通过线上互动的方式参与问答，最终决出了各组别的个人和团体秀前3名以及3个单项奖。

“汉语桥”世界小学生中文秀启动于2021年，由中外语言交流合作中心主办，面向全球小学生，为学习中文的小学生提供展示中文能力的舞台，激发他们学习中文的动力并为其持续学习中文打下良好基础。

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