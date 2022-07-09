新华社印度尼西亚巴厘岛7月9日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月8日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会期间会见法国外长科隆纳。

王毅表示，在两国元首战略指引下，中法关系保持稳定发展势头，不仅为两国和两国人民带来福祉，也为动荡不定的世界注入稳定性。中方珍视两国互信和友谊，高度赞赏并坚定支持法方坚持战略自主，愿同法方加强战略协作，深化务实合作，推动两国全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

科隆纳表示，法中就双多边广泛议题保持密切沟通和良好合作。法方同样珍视法中友好，致力于持续推进法中全面战略伙伴关系。法国坚定主张维护联合国宪章，尊重主权原则，重视中国对维护全球稳定的重要作用，认为加强法中战略协作对应对当前全球性挑战至关重要。马克龙总统倡导建设和谐的多极世界，法方将一以贯之坚持战略自主传统。

双方同意促进人文交流，便利人员往来，加强应对气候变化和保护生物多样性合作。

双方就中欧关系交换了意见。王毅表示，作为有全球影响的两大力量，中欧应坚持合作共赢的主基调和全面战略伙伴关系的正确定位，要做“合作派”“团结派”，不做“脱钩派”“对抗派”。中方赞赏并期待法方继续为中欧关系发挥建设性作用。科隆纳表示，法方一贯支持推进欧中关系，主张通过对话积累共识。将继续着眼长远，坚持理性，保持开放，深化欧中各领域合作。

双方还就乌克兰、朝鲜半岛等共同关心的国际地区问题交换了看法。

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