新华社联合国7月8日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军8日表示，安理会必须尽快就终止叙利亚跨境救援拿出明确的时间表，推动跨境救援逐步向跨线方式过渡。

张军当天在安理会表决叙利亚跨境人道救援授权延期问题决议草案后的解释性发言中说，跨境人道救援机制是根据叙利亚国内特殊形势作出的临时性安排，安理会应结合地面形势发展，及时评估机制的有效性和适用性，并作出相应调整。安理会延长授权的具体期限应该留出必要的灵活性，以便安理会及时进行评估和调整。

张军说，叙利亚境内的人道局势持续面临挑战，中方始终支持联合国和国际社会根据人道、中立、公正的原则，对叙利亚民众开展人道救援。中方也积极通过多种渠道向叙利亚提供各类援助，为改善当地人道状况、克服经济民生困难发挥建设性作用。中方多次重申，解决叙利亚人道问题必须充分尊重叙利亚主权和叙政府主导权，跨线救援应当成为对叙利亚人道救援的主渠道。安理会必须就提升跨线救援的效率和规模提出具体要求，并推动各方加强相关能力建设，切实保障救援通道安全，支持国际人道机构开展工作。

张军表示，早期恢复项目可以为叙利亚经济恢复发展带来内生动力。当前形势下，应有针对性加大投入，有关捐助方应优先为此提供不设前提的、充足的资金支持，并推动更多项目尽早落地。单边制裁极大削弱了叙政府筹集资源、开展重建的能力，是改善叙人道局势的最主要障碍。中方再次敦促有关国家立即全面解除对叙单边制裁，为叙境内人道活动提供最大便利。安理会应该就此作出明确要求。

张军说，安理会第2585号决议关于对叙利亚人道救援的授权将于7月10日到期。中方对安理会当天在叙利亚跨境人道救援授权延期问题上未能达成共识表示遗憾。中方呼吁各方不要放弃努力，继续协商，增进互信，展现更大灵活，就到期后的安排寻找切实可行的方案。

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