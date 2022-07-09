新华社日内瓦7月8日电 联合国人权理事会第50届会议于6月13日至7月8日在瑞士日内瓦举行。多家中国社会组织以书面发言方式参会，多角度展现中国人权发展实践成就，积极助力全球人权治理改革完善。

中国少数民族对外交流协会表示，中国始终坚持“以人民为中心”的人权理念，采取有力措施促进新疆经济社会实现快速发展，各族人民安居乐业，各民族优秀传统文化得到保护和发展。美西方少数国家频频编造涉疆谎言，目的就是要抹黑中国形象、遏制中国发展。联合国人权理事会应明辨是非，不要被不实信息所影响。

中国西藏文化保护与发展协会表示，在中国共产党的坚强领导下，经过70多年的发展，西藏高等教育发生了翻天覆地的变化。以西藏大学为例，该校从筹建之初的“帐篷学校”已发展成为国家“211工程”“双一流”建设高校。在做好学科建设的同时，该校注重对外交流与合作，探索出一条在特殊高原边疆民族地区兴办现代高等教育的成功之路。

北京市妇女国际交流中心认为，世纪疫情加剧了全球性别不平等问题。中国社会组织通过开展“科技赋能女童，共促性别平等”行动，为女童提供提升科技素养的教育资源和培训，以务实举措实现科技新兴领域性别平等。

北京青爱教育基金会、北京春晖博爱公益基金会表示，作为联合国《儿童权利公约》缔约国和第四次世界妇女大会承办国，中国积极落实《北京行动纲领》，确保女童、农村留守儿童的特别保护需求得到落实。中国愿与国际社会一道努力，推动各国儿童健康成长和全面发展。

友成企业家扶贫基金会表示，在中国政府的支持下，中国社会组织在农村推广计算机科学课程，努力缩小“数字鸿沟”，确保教育更加公平、优质、包容。

北京市光明慈善基金会认为，在推进残健融合方面，体育能够发挥重要作用。中国社会组织通过开展有关体育活动增进残障人士和健全人士的交流，体现全社会对残障人士的关爱和支持，帮助残障人士收获更多的尊重和祝福。

北京市民间组织国际交流促进会表示，近年来，中国社会组织秉持人类命运共同体理念，为国际抗疫合作、促进民心相通、深化人文交流、完善全球环境治理作出了积极努力。国际民间社会应进一步加强合作，践行真正的多边主义，为打造公平、和谐、绿色的世界作出更大贡献。

北京绿研公益发展中心等机构表示，拥有清洁、健康和可持续的环境是人权的重要体现。国际社会应坚持以人权为基础，携手应对气候变化、生物多样性和栖息地丧失等问题，推动绿色低碳发展，加快实现联合国2030年可持续发展议程。

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