新华社联合国7月8日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵7日在安理会审议联合国驻西部非洲和萨赫勒地区（西萨地区）办事处工作时表示，国际社会应坚持通过对话解决西萨地区政治分歧的大方向。

戴兵表示，国际社会要尊重地区国家主权和主导权，支持地区国家走符合本国国情的发展道路，支持当事方通过对话解决分歧。西非国家经济共同体（西共体）近期举行首脑会议，作出解除对马里制裁等重要决定。中方支持以非洲方式解决非洲问题，支持西共体继续同处于政治过渡期的国家保持对话，共同推动政治过渡沿正确轨道前进。

戴兵表示，近一段时期，地区暴恐势力频繁发动袭击，活动范围从萨赫勒国家向几内亚湾沿岸国家蔓延，严重影响地区安全稳定。中方支持地区国家在装备、情报、后勤补给等方面加强合作，推进前战斗人员解武复员和重返社会，积极有效遏制恐怖主义蔓延态势。域外国家调整军事部署，要加强同地区国家沟通协调，避免造成安全真空。

戴兵说，萨赫勒五国位于反恐前沿，多年来为遏制恐怖势力蔓延扩大作出大量努力，付出巨大牺牲，在地区乃至非洲大陆反恐中的作用难以替代。五国反恐合作过去一段时间出现一些困难，中方希望五国以西共体解除对马里制裁为契机，加强团结合作，消除合作障碍，筑牢地区反恐屏障。国际社会要向地区反恐行动提供可持续、可预测资金支持。中方支持非盟、西共体对萨赫勒问题开展联合战略评估，为地区反恐合作注入新的动力。与此同时，中方重视气候变化对地区国家带来的挑战。联合国秘书长访问本地区时曾呼吁发达国家兑现对发展中国家1000亿美元的气候融资承诺。中方希望发达国家响应秘书长号召，为地区国家适应气候变化冲击提供切实帮助。

戴兵表示，西非国家疫后复苏面临多重挑战，萨赫勒地区3000万人需要人道援助，620万人流离失所，粮食安全形势严峻，令人十分担忧。国际社会和有关国家要保持援助力度，把承诺落实到行动中。重点帮助地区国家加强能力建设，防范化解风险。

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