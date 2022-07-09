中国常驻联合国副代表呼吁坚持通过对话解决西萨地区政治分歧的大方向
新华社联合国7月8日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵7日在安理会审议联合国驻西部非洲和萨赫勒地区（西萨地区）办事处工作时表示，国际社会应坚持通过对话解决西萨地区政治分歧的大方向。
戴兵表示，国际社会要尊重地区国家主权和主导权，支持地区国家走符合本国国情的发展道路，支持当事方通过对话解决分歧。西非国家经济共同体（西共体）近期举行首脑会议，作出解除对马里制裁等重要决定。中方支持以非洲方式解决非洲问题，支持西共体继续同处于政治过渡期的国家保持对话，共同推动政治过渡沿正确轨道前进。
戴兵表示，近一段时期，地区暴恐势力频繁发动袭击，活动范围从萨赫勒国家向几内亚湾沿岸国家蔓延，严重影响地区安全稳定。中方支持地区国家在装备、情报、后勤补给等方面加强合作，推进前战斗人员解武复员和重返社会，积极有效遏制恐怖主义蔓延态势。域外国家调整军事部署，要加强同地区国家沟通协调，避免造成安全真空。
戴兵说，萨赫勒五国位于反恐前沿，多年来为遏制恐怖势力蔓延扩大作出大量努力，付出巨大牺牲，在地区乃至非洲大陆反恐中的作用难以替代。五国反恐合作过去一段时间出现一些困难，中方希望五国以西共体解除对马里制裁为契机，加强团结合作，消除合作障碍，筑牢地区反恐屏障。国际社会要向地区反恐行动提供可持续、可预测资金支持。中方支持非盟、西共体对萨赫勒问题开展联合战略评估，为地区反恐合作注入新的动力。与此同时，中方重视气候变化对地区国家带来的挑战。联合国秘书长访问本地区时曾呼吁发达国家兑现对发展中国家1000亿美元的气候融资承诺。中方希望发达国家响应秘书长号召，为地区国家适应气候变化冲击提供切实帮助。
戴兵表示，西非国家疫后复苏面临多重挑战，萨赫勒地区3000万人需要人道援助，620万人流离失所，粮食安全形势严峻，令人十分担忧。国际社会和有关国家要保持援助力度，把承诺落实到行动中。重点帮助地区国家加强能力建设，防范化解风险。
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