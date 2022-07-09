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中企承建安哥拉供水项目竣工

将惠及60万当地居民

2022年07月09日05:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电 （李子、赵渊青）近日，由中国铁建承建的安哥拉卡宾达供水项目竣工。这座采用中国标准建设的项目，日供水能力达5万立方米，将惠及60万当地居民。

　　安哥拉能源和水利部部长若昂·巴普蒂斯塔·博尔热斯表示，项目竣工是重大成绩。项目的高效运转，可保障卡宾达每周7天、每天24小时不间断供应自来水。项目运营期间，还将产生较大经济效益，对当地工业、教育、文化、港口运输等行业产生积极促进作用。

　　“感谢中国企业在项目建设中发挥的重大作用！”卡宾达省省长马古斯·亚历山德勒·农卡表示，供水项目对卡宾达省意义重大，将极大地缓解居民生活用水紧张难题。

　　该项目是安哥拉在卡宾达省投资最大的民生工程，主要包含卡宾达市区和兰达纳市区储水、配水及入户连接等，入户及庭院约2.4万户，集中供水点74处，覆盖安哥拉卡宾达省92%的人口居住区域。

　　“你们实现了我们几代人的梦想，再也不用天不亮就到3公里外的希卢安果河取水了！”家住卢哥拉社区的佩得卢·西谷·乔斯老人激动地说。

　　中国铁建在项目建设过程中，还为当地提供了大量就业机会，解决当地居民就业达1万余人次，为当地培养了20多名中层以上的管理人员。

　　西芬布村的安东尼正是其中一员。在卡宾达供水系统工程开工建设前，他主要靠贩卖木材和香蕉谋生。进入该项目工作后，安东尼在3年里从一名普通工人晋升为技术组长。“中国人非常友好，我和家人喝上了干净水，我也从中国师傅那里学到了真本领。我们的日子会一天比一天好！”安东尼说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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