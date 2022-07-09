7月8日，联合国人权理事会第五十届会议闭幕。在这一全球人权治理的重要平台上，中国人权事业的进步得到充分肯定，中国为促进国际人权事业发展作出的贡献得到积极评价。与此同时，个别国家不仅无视自身人权状况的进一步恶化，还继续借人权之名行政治对抗之实，肆意污蔑、诋毁其他国家，受到越来越多国家的批评。这充分说明，国际社会对各国人权事业现状及其在国际人权事业中发挥的具体作用有着清晰判断，任何国家试图通过散布虚假信息混淆视听、借人权之名谋取政治私利的做法，都是违背时代潮流和人类文明进步方向的，结局注定是失败。

一国人权状况好不好，关键看本国人民利益是否得到维护，人民的获得感、幸福感、安全感是否得到增强，这是检验一国人权状况的最重要标准。中国人均国民收入从只有几十美元提高到约1.2万美元，平均预期寿命从35岁提高到77.93岁，是自1990年全球首次测算人类发展指数以来唯一一个从低人类发展水平组跨越到高人类发展水平组的国家……任何不带偏见的观察人士都能清楚地看到，新中国成立以来特别是党的十八大以来，中国人权事业取得了历史性成就、实现了跨越式发展。在本届人权理事会会议期间，与会人士高度评价中国人权事业取得的巨大进步。欧洲科学与艺术院院士皮特·赫尔曼表示：“如何利用经济发展改善民生？如何为人民创造更多财富？中国用行动给出了答案。”

个别国家自诩“人权灯塔”，实则背负巨额人权赤字。美国战争和掠夺行为对阿富汗人权造成破坏，美国移民政策严重损害移民群体人权，美国单边制裁损害受害国人民基本权利，美国防疫政策牺牲老年人权利，美国关塔那摩监狱存在严重任意拘留问题，美国社会存在系统性种族歧视问题，美国枪支泛滥危及儿童安全……近年来，在联合国人权理事会平台上，美国的人权问题引发各方高度关切，美国破坏国际人权事业的做法受到广泛批评。事实表明，美国动辄以人权为借口干涉别国内政，转移不了国际社会对其人权欠债的关注，改变不了美国人权状况日益恶化的现实，只会不断暴露美式人权的虚伪性。

个别国家热衷充当“人权法官”，一味将人权问题政治化。他们打着人权旗号散布虚假信息，特别是一再罔顾事实，对中国人权状况进行恶意抹黑攻击，给国际人权合作造成了严重破坏。面对这些威胁国际人权事业发展的错误做法，国际社会正义力量更加注重团结合作。在去年以来的多届联合国人权理事会会议上，都有近百个国家发声捍卫正义，反对将人权问题政治化和奉行双重标准，反对以人权为借口干涉中国内政，表达对中国正当立场的理解和支持，强调应尊重各国人民根据国情自主选择人权发展道路的权利。越来越响亮的正义之声传递出明确信号：在人权问题上，美国等少数国家代表不了国际社会，更没有资格在全世界到处指手画脚。

百年变局和世纪疫情交织叠加，霸权主义、种族主义、保护主义、排外主义和民粹主义抬头，贫困和不平等加剧，全球人权治理遭受严重冲击。在此关键时刻，促进和保护人权更需要各国通力合作。任何打着人权的幌子搞政治对抗的做法，只会阻碍国际人权事业的健康发展。作为尊重和保障人权的负责任大国，中国将坚定弘扬全人类共同价值，坚定不移走中国人权发展道路，更好推动中国人权事业发展，并在平等和相互尊重基础上，继续建设性参与联合国人权事务，认真履行国际人权义务，同各国积极开展人权交流对话与合作，携手各国践行真正的多边主义，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 03 版）

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