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外交部：当前全球光伏产业链供应链脆弱的主要原因在于美国！

2022年07月08日21:14 |
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在今天（8日）下午的外交部例行记者会上，有记者提问：据报道，国际能源署执行干事比罗尔称2021年中国的多晶硅产能已占全球79%，其中42%是位于新疆，他说光伏产能集中容易导致全球供应链极其脆弱，各国政府应采取必要措施实现供应链的多元化，中方对此有何评论？

对此，发言人赵立坚表示，的确，中国是光伏制造和装机应用第一大国，新疆是全球最重要的光伏产业基础材料多晶硅的生产基地，这是中国碳达峰和碳中和政策引导、中国产业技术提升、有效成本控制和市场需求驱动等多种因素共同作用的结果，对世界可再生能源发展作出了重要贡献。

赵立坚强调，造成当前全球光伏产业链供应链脆弱的主要原因是，美国以所谓“新疆存在强迫劳动”为借口，实施所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”，对中国光伏产业进行非法孤立打压、单边制裁。美方行径严重违背市场规律和市场规则，严重破坏国际贸易秩序，严重损害全球光伏产业链供应链稳定。

赵立坚最后指出：“美方应该立即停止散播谎言，停止实施恶法。”（总台央视记者 吴汶倩 杨毅）

（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、杨牧)

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