新华社北京7月8日电 （国际观察）非盟20年成果丰硕 中非合作前景光明

新华社记者刘佑民

2002年7月9日，非洲联盟（非盟）作为一个统管政治、经济、军事、文化、社会等多方面事务的政治实体正式成立。20年来，非盟在机构建设和政策引领、经济一体化、和平与安全、国际合作等方面取得诸多成就，努力推动非洲国家在国际事务中“以一个声音”说话，带动非洲国际影响力和地位持续提升。当前，中非都进入新的发展阶段，构建新时代中非命运共同体前景光明。

成就挑战并存

非盟的前身是成立于1963年的非洲统一组织（非统）。2002年7月，在第38届非统首脑会议上，非盟正式取代非统，非洲国家联合自强的历史进程开启了新阶段。

20年来，经济一体化建设始终是非盟的重要议题，而非洲大陆自贸区建设是非盟近年来着力推动的重点项目。非盟希望通过该项目为成员国发展创造更多机遇，减少贫困和失业人口，进而消除暴力活动滋生的温床。

非盟2012年正式批准建立非洲大陆自贸区。此后，经过成员国谈判和各国议会审批等阶段，非洲大陆自贸区协议于2019年5月30日正式生效。2021年1月非洲大陆自贸区正式启动。作为非洲经济一体化进程中具有重要意义的突破性进展，非洲大陆自贸区对提升区域内国家间贸易，实现优势产业互补，增强经济发展自主性具有重要意义。

世界银行与非洲大陆自贸区秘书处6月共同发布报告认为，非洲大陆自贸区有望为非洲带来巨大发展机遇。报告预测，从现在起至2035年，非洲国家有望新增1800万个就业岗位，帮助5000万人摆脱极端贫困。

非盟还积极构建集体安全机制，在冲突预防管理、冲突后重建以及和平建设等方面取得突出成就。在“非洲问题非洲解决”的原则下，非盟通过向域内国家派出选举观察团、派遣特使和特别代表等方式，斡旋协调成员国政治危机；通过加快组建非洲常备军和快速反应部队，提高直接介入非洲安全危机的能力；非盟还支持成员国和次区域组织主导的维和安全行动，推动非洲安全治理体系不断完善。

中国现代国际关系研究院非洲研究所副研究员孙红表示，为逐步提升非洲国家在国际事务中的影响力，非盟努力在全球治理体系中提出非洲方案，积极推动非洲国家在涉及非洲集体利益的重大问题上采取统一立场，在国际舞台发出统一声音。

与此同时，近年来世界格局加速演变，大国博弈加剧，新冠疫情持续蔓延扰乱各国发展，国际环境发生深刻复杂变化。在此背景下，非洲国家自身面临的诸多挑战对作为泛非领导机构的非盟形成严峻考验。

孙红指出，目前非洲经济复苏步伐明显落后其他地区，多国政局进入动荡调整期，部分地区的暴恐势力呈扩张趋势，极端天气等自然灾害加剧非洲粮食危机，各种因素叠加导致非洲大陆需要人道主义救援的人口急剧增长。与此同时，在大国博弈背景下，非洲国家也面临选边站队的压力，内部团结遭遇严重挑战。如何更好地团结非洲各国，克服多重挑战，确保非洲未来发展规划稳步落实，成为摆在非盟面前的现实考验。

促进中非友好

长期以来，不管国际形势如何变化，中非友好合作一如既往。一个是最大的发展中国家，一个是发展中国家最集中的大陆，相似的历史遭遇、共同的奋斗历程、一致的发展任务，将中非紧密联系在一起。

非盟成立以来的20年间，中非友好合作不断迈上新台阶。2006年中非合作论坛北京峰会确立中非新型战略伙伴关系。2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会确立中非全面战略合作伙伴关系。2018年中非合作论坛北京峰会确定构建更加紧密的中非命运共同体，推动中非关系进入历史最好时期。

中非经济合作迅速发展。2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会和2018年中非合作论坛北京峰会分别宣布实施“十大合作计划”和“八大行动”，将中非经贸合作水平推向历史新高。

中非社会合作方兴未艾。中国积极同非洲开展减贫、卫生、教育、科技、环保、气候变化、青年妇女交流等社会领域合作，通过加强交流、提供援助、分享社会发展经验，帮助非洲国家提高社会综合发展水平，为非洲经济发展创造内生动力。

中非人文合作日益扩大。中非文化、媒体、科技、智库和青年妇女交流全面深化，进一步促进中非民心相通，夯实了中非关系发展的基础。

中非和平安全合作稳步拓展。中国在充分尊重非洲意愿、不干涉内政、恪守国际关系基本准则基础上，积极探索建设性参与非洲和平与安全事务。

放眼世界，新冠疫情仍持续蔓延。面对疫情严峻考验，中非携手应对，中非友谊得到新的升华。南非总统拉马福萨表示：“非中团结以及更加良好的多边合作是我们赢得抗疫斗争的关键。”

北京外国语大学非洲学院院长李洪峰表示，非盟在促进中非合作方面发挥了重要作用，确保中非在合作领域和合作目标上进一步精准定位。非盟不仅为非洲和平与发展作出贡献，更为中非合作营造了良好的氛围。

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