新华社印度尼西亚巴厘岛7月8日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月8日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会期间会见沙特外交大臣费萨尔。

王毅表示，中沙双方在涉及彼此核心利益问题上始终相互坚定支持，体现了中沙战略伙伴关系的重要价值。中方珍视习近平主席同萨勒曼国王和穆罕默德王储建立的牢固互信，始终从战略高度和长远角度看待两国关系，愿共同推动中沙全面战略伙伴关系取得新进展。中方将继续坚定支持沙特维护国家主权、安全、稳定，反对任何干涉沙特内政的行径，支持沙特继续在国际和地区事务中发挥重要独特作用。

费萨尔表示，沙中两国元首保持密切战略沟通，为双边关系提供关键指引。感谢中方对沙特的坚定有力支持。沙特坚定奉行一个中国政策，一贯反对任何外部势力干涉中国内部事务，愿深化两国全方位合作。沙中在重大国际地区事务中有着高度共识，都主张维护联合国权威和国际关系基本准则，沙特愿同中方加强协调合作，共同维护发展中国家的正当权益，捍卫国际公平正义。

双方同意共同筹备好两国高层交往，为双边关系注入强劲动力。

双方同意推动中国同海合会关系提质升级，加快推进中海自贸协定谈判。

双方同意继续在联合国、二十国集团、金砖机制等多边平台加强沟通协作。

双方同意加强中国同伊斯兰合作组织合作，推动国际社会更多关注巴勒斯坦问题。

双方还就地区安全形势交换意见。王毅表示，中方重视沙方合理关切，支持周边国家和平友好相处，共同维护中东海湾地区安全稳定。

(责编：赵欣悦、白宇)