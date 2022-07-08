总台央视记者：美国史带集团首席执行官、美中关系全国委员会执行副主席莫里斯·格林伯格日前在《华尔街日报》发表题为《我们希望重塑对华关系》的文章称，美中关系是世界上最重要的双边关系。美中两国企业在对方国家开设的业务遍及各行各业，两国贸易总额每年高达数千亿美元，为两国带来巨大利益。如今，改善美中关系比以往任何时候都更符合美国利益。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道，赞同格林伯格先生对中美经贸关系的看法。

中美作为世界前两大经济体和彼此最重要的贸易伙伴之一，两国经贸深度交融。2021年中美贸易额达到创纪录的7500多亿美元，同比增长28.7%。其中，中国自美国进口1795亿美元，同比增长32.7%。中美经贸关系支撑了260万个美国就业岗位。中国美国商会今年３月的报告显示，得益于中国超大市场规模和良好的投资环境，2021年，58%的在华美国企业实现了营业收入的增长，66%的美企计划增加对华投资。

我想强调的是，经贸方面的互利共赢只是中美两国所拥有的巨大共同利益的一个缩影。中美关系过去几十年的发展历程充分表明，只有合作共赢才是发展中美关系的唯一正确选择，才能造福两国人民乃至全世界。

当前，中美关系正处在关键十字路口。中方希望美方认真倾听客观理性的声音，端正对华认知，作出正确选择，同中方相向而行，将相互尊重、和平共处、合作共赢三原则落实到改善中美关系的行动中，争取中美关系尽快重返稳定发展轨道。

法新社记者：今天上午，日本前首相安倍晋三遭枪击，目前健康状况十分严峻。中方是否愿向安倍先生家属表达慰问？

赵立坚：我们注意到这一突发事件并感到震惊。我们关注事态发展，希望安倍前首相脱离危险、早日康复。我们愿向他的家属表示慰问。

深圳卫视记者：据报道，7日，所罗门群岛总理索加瓦雷在独立日庆祝活动上表示，中国是所罗门的新伙伴，尽管两国建交不到三年，中方已展现出助所发展的真诚意愿，成为所罗门值得信赖的伙伴。所方对此表示感谢。中方对此有何评论？

赵立坚：首先我们对所罗门群岛独立44周年表示诚挚祝贺。中方高度赞赏索加瓦雷总理有关表态，同样对中所关系取得的丰硕成果和呈现的良好势头感到满意。中所建交近三年来，中所关系快速发展，后来居上，已成为大小国家平等相处的标杆、发展中国家团结合作的典范。5月下旬，王毅国务委员兼外长南太之行首站即到访所罗门群岛，这充分体现了中所关系的高水平，也为两国加强全方位交流合作注入了新的强劲动力。

事实证明，中所建交并发展友好合作关系，顺应时代潮流，符合两国人民根本和长远利益，具有旺盛生命力和广阔前景。中方将始终做所罗门群岛值得信赖、可以依靠的好朋友、好伙伴，愿同所方加强各领域对话、交流和合作，推动中所关系不断取得新进展，更好造福两国人民。

路透社记者：日本前首相安倍晋三遭枪击后，一些中国网民对此有议论。有观点认为，他在处理对华关系上表现不佳。你对此有何评论？

赵立坚：对于网民的各种评论，我不予置评。我刚才已经表达了中国政府的立场。这一突发事件不应同中日关系关联起来。

中新社记者：据报道，国际能源署执行董事比罗尔称，2021年中国多晶硅产能已占全球79%，其中42%位于新疆。光伏产能集中易导致全球供应链极其脆弱。各国政府应采取必要措施，实现供应链多元化。中方对此有何评论？

赵立坚：的确，中国是全球光伏制造和装机应用第一大国，新疆是全球最重要的光伏产业基础材料多晶硅的生产基地。这是中国“碳达峰”和“碳中和”政策引导、中国产业技术提升、有效成本控制和市场需求驱动等多种因素共同作用的结果，对世界可再生能源发展作出了重要贡献。

需要强调的是，造成当前全球光伏产业链供应链脆弱的主要原因是，美国以所谓新疆存在“强迫劳动”为借口，实施所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，对中国光伏产业进行非法、无理打压和单边制裁。美方行径严重违背市场规律和世贸规则，严重破坏国际贸易秩序，严重损害全球光伏产业链供应链稳定和全球应对气候变化努力。美方应该立即停止散布谎言，停止实施恶法。

法新社记者：澳大利亚外交部长黄英贤表示，她将在二十国集团外长会上同王毅国务委员兼外长讨论稳定双边关系和结束所谓“贸易战”。中方是否愿意取消对澳有关产品加征的关税？王毅国务委员兼外长将在这次会见中提出什么议题？

赵立坚：这两天，我已经多次就中澳关系作出表态。我愿重申，一个健康、稳定的中澳关系符合两国人民根本利益和共同愿望。我们希望澳方理性正面看待中国和中澳关系，本着相互尊重、求同存异的精神，同中方相向而行，为两国关系重回正轨创造必要条件。

同时，我也想强调，中澳之间对话接触的渠道是畅通的。健康稳定的政治关系是务实合作的前提和保障。改善中澳关系没有“自动驾驶”模式，重启需要采取实际行动。

我也想再次强调，中方主管部门依法依规对外国输华产品采取措施，符合中国法律法规和国际惯例，也是对中国国内产业和消费者负责任的行为。澳方所说的“贸易胁迫”的帽子绝对扣不到中方头上。

日本共同社记者：中方对安倍担任首相时推行的对华政策有何评论？

赵立坚：刚才我已经对这一突发事件表明了中方立场。我们也注意到，安倍前首相曾经为推动中日关系改善发展作出过贡献。

新华社记者：近日，西非国家经济共同体举行峰会，表示注意到马里、布基纳法索设定了为期24个月的过渡时间表，决定取消对两国的经济、金融等部分制裁措施，同时继续暂停马、布在西共体决策机构的成员资格，呼吁国际社会向两国提供人道主义等支持。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到西非国家经济共同体第61届峰会有关决定。我们对西共体同马里、布基纳法索就政治过渡时间安排等问题开展友好协商并取得积极进展表示欢迎和赞赏。中方一贯主张，非洲人以非洲方式解决非洲问题，支持相关国家和地区组织就政治过渡问题保持友好沟通和协商，致力于维护和促进西非地区和平与稳定。我们希望国际社会为地区国家提供人道主义等方面支持。中方将继续为此发挥积极作用。

路透社记者：英国首相约翰逊昨天宣布辞去党领袖一职。你有何评论？

赵立坚：我们看到了约翰逊首相宣布辞去保守党领袖的报道。这是英国内部事务。无论英国政局如何变化，我们都希望英方着眼长远和大局，同中方相向而行，推动双边关系持续稳定发展。

总台国广记者：合国前官员库伯希日前表示，北约东扩以及企图让乌克兰加入北约是导致俄乌冲突的深层原因，并指出这种行为对二战后确立的联合国维护世界和平与安全的机制造成了严重破坏。请问中方对此有何评论？

赵立坚：这些天我已多次就北约相关问题阐明了中方立场。

众所周知，北约是一部战争机器，北约的历史是一部不断制造冲突和发动战争的历史。冷战已经结束多年，北约本应退出历史舞台，却到处制造动荡、祸乱世界。北约已沦为美国推行霸权的工具，沦为美国发动战争的“打手”。北约声称尊重别国主权和领土完整，但其所作所为无一例外地破坏了他国的主权和领土完整；北约打着“人道主义”的幌子对外发动战争，但无一例外地给他国造成了严重的人道主义灾难。从波黑到科索沃，从伊拉克到阿富汗、利比亚，据不完全统计，仅2001年后北约发动和参与的战争就导致90万人丧生，其中包括40万平民，还导致数千万难民流离失所。

亚太是和平稳定锚、发展增长极、合作新高地，是当今世界最具发展潜力的地区。北约在欧洲的不断扩张已经酿成乌克兰危机，如今北约试图进一步突破地域和界限，在亚太挑起集团对抗，这势必会给地区和全球安全带来巨大危险。北约越来越构成对世界和平与安全的“系统性挑战”。

亚太各国欢迎共筑和平、共谋发展、一起来“成事”的努力，不欢迎煽风点火、制造对抗、一心想“搞事”的企图。北约应立即放弃穷兵黩武的错误做法，放弃搞乱欧洲、搞乱亚太、搞乱世界的图谋。

凤凰卫视记者：我们也注意到，近期韩国决定加强同北约的合作，包括要与北约缔结伙伴关系，在布鲁塞尔新设韩国驻北约代表团等。发言人对此有何评论？

赵立坚：我刚才再次阐述了中方在北约相关问题上的立场。我们希望各国明辨是非，对抱持冷战思维、制造阵营对抗的各种拉帮结派做法保持清醒认识，真正做到不被裹挟利用，真正做到为维护和促进世界和平稳定发挥建设性作用。

《人民日报》记者：据报道，新西兰总理阿德恩7日表示，得益于新中自贸协定，两国贸易关系持续发展，新方愿同中方在具有共同利益的领域开展合作。中国同太平洋岛国接触不是新鲜事，岛国都是主权独立的国家，有权决定本国外交政策，认为他们必须选边站的观点是错误的。中方对此有何评论？

赵立坚：中方赞赏阿德恩总理有关表态。今年是中新建交50周年。中新建交以来，中新关系创造了诸多“第一”，成为不同社会制度、历史文化、发展阶段国家合作共赢的成功范例。我们对两国关系前景充满信心。中方愿同新方认真推进落实两国领导人重要共识，增进相互信任，拓展互利合作，推动中新全面战略伙伴关系健康稳定发展。

中国和新西兰都是太平洋岛国的重要合作伙伴。中方始终认为，南太地区不是大国博弈的“竞技场”，而是国际合作的大舞台。中方同岛国发展关系、开展合作，始终坚持相互尊重、开放包容的原则，从不附加任何政治条件，从不做强加于人的事，从不针对任何第三方，也从不要求岛国“选边站队”。中方愿同包括新方在内的有关国家一道，在岛国开展更多三方或多方合作项目，发挥各自优势，做大合作蛋糕，形成帮助岛国发展振兴的国际合力。

路透社记者：中国人民解放军近期在台湾附近举行演练。台湾当局表示解放军军机飞越台湾“海峡中线”，并称此举具有“挑衅性”。你对此有何评论？

赵立坚：中方关于所谓“海峡中线”的立场是明确的、一贯的。台湾当局借此进行政治操弄是不会得逞的。

近日，中国人民解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。东部战区新闻发言人已经就此发布有关消息。解放军进行此次演练，针对的是外部势力干涉和“台独”分裂势力及其活动。我们将坚决捍卫国家主权安全和领土完整，坚决粉碎任何“台独”图谋。

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会后有记者问及：据报道，日本前首相安倍遭枪击后因伤势过重不治身亡。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对这一突发事件感到震惊。安倍前首相曾经为推动中日关系改善发展作出过贡献。我们向安倍前首相的家属表示哀悼和慰问。

(责编：贾文婷、刘慧)