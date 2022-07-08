新华社北京7月8日电 俄罗斯总统普京7日表示，俄罗斯不拒绝和谈，但拖延越久，谈判就越困难。乌克兰媒体7日援引乌总统办公室顾问波多利亚克的话报道，乌俄外交意义上的和谈已暂停。

请看新华社记者从前方发回的报道：

@俄罗斯

普京当天在会见俄国家杜马（议会下院）领导人和各党派负责人时表示，以美国为首的西方拒绝俄罗斯提出的在欧洲建立平等安全体系的提议，拒绝在反导防御问题上共同开展工作，并无视有关北约扩张不可接受的警告。西方想要在战场上战胜俄罗斯，声称要战斗到“最后一个乌克兰人”，这对乌克兰人民而言是一场悲剧。

俄塔斯社7日报道，俄联邦委员会（议会上院）主席马特维延科当天表示，若“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”举行公投，俄联邦委员会将审议其入俄问题。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫7日通报，过去一天，俄空天军使用高精度导弹摧毁了乌方6个指挥所、3个弹药库、1个外国雇佣兵临时部署点、1个乌军培训中心。

今日俄罗斯通讯社7日报道，俄罗斯联邦海关署第一副署长达维多夫说，俄边境检查站近来经常遭到乌军无人机袭击。乌无人机携带手榴弹或者其他爆炸物，在飞越俄方检查站上空时进行投掷。

@乌克兰

乌克兰国家通讯社7日援引乌总统办公室顾问波多利亚克的话报道，目前乌克兰与俄罗斯之间只有一个工作小组在进行接触，就人道主义问题谈判。双方外交意义上的和谈已经暂停。

乌克兰南部作战司令部7日在社交媒体上说，乌军在蛇岛升起乌克兰国旗。

乌通社7日援引乌各地军事部门消息报道，俄军当天继续对苏梅、第聂伯罗彼得罗夫斯克、卢甘斯克、顿涅茨克等地区展开炮击。

-END-

策划：班玮 范伟国

监制：薛颖 魏建华

统筹：闫珺岩 杨晴川

记者：胡晓光 黄河 李铭 李东旭 华迪 刘春涛 陈畅

剪辑：淡然

编辑：马骁 王丰丰

新华社国际部制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：贾文婷、杨牧)