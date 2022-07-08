新华社海牙7月7日电（记者王湘江）欧洲药品管理局疫苗策略主管马尔科·卡瓦莱里7日说，随着奥密克戎毒株新亚型BA.4和BA.5的快速传播，很多欧洲国家出现了新一轮新冠疫情。

卡瓦莱里在一场线上记者会上说，据预测，具有高传染性的新亚型BA.4和BA.5可能到7月底会“取代所有其它变异毒株”，成为在欧洲流行的主要毒株。目前虽然还没有证据表明这两种毒株比早期的毒株致病性更强，但它们在老年人群体中加速传播正在导致更多重症病例。

他强调必须加强对老年人等弱势群体的保护，呼吁人们及时接种疫苗，包括加强针。他说，今年4月份，欧洲药管局就已建议80岁及以上人士接种第二剂加强针。随着本轮疫情的到来，60岁至79岁人士及其他年龄段免疫力较弱群体也应接种第二剂加强针。

卡瓦莱里表示，欧洲药管局对各种下一代新冠疫苗持开放态度，并愿意考虑那些针对新亚型的改进版疫苗。但是，这些疫苗可能来不及用于欧盟成员国的秋季疫苗接种工作，因此目前欧洲药管局更倾向于使用已经被批准的疫苗。他说，接种已经被批准的疫苗可以为人们提供很好的保护，降低住院、重症和死亡风险。

(责编：崔越、燕勐)