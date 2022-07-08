人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国前警察肖万因侵犯弗洛伊德民权罪名获刑21年

2022年07月08日14:21 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿7月7日电（记者孙丁）美国明尼苏达州一联邦地区法院法官7日宣布，前白人警察德雷克·肖万因侵犯非洲裔男子乔治·弗洛伊德民权获刑21年。

　　法官保罗·马格努森在宣布量刑时说，肖万的行为是错误且令人不适的。肖万在简短陈述中没有直接道歉，而是向弗洛伊德子女表达祝福。肖万将被转移至一处联邦监狱服刑，刑期被并入去年明尼苏达州当地法院判处的22年6个月刑期之内。

　　去年底，肖万就侵犯弗洛伊德民权的联邦指控认罪。在认罪协议中，他承认“故意使用不当武力导致弗洛伊德身体受伤以至死亡”，知道自己的“所作所为有错”。

　　2020年5月25日，46岁的弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯市街头遭肖万跪压颈部9分29秒死亡。现场视频上传网络后，全美各地发生长时间、大规模的反对警察暴力执法和抗议种族歧视浪潮。肖万和在场的另外3名警察随后被解职并被起诉。

　　2021年4月20日，该案在明尼阿波利斯市宣判，陪审团裁定肖万被控谋杀和过失杀人等三项罪名全部成立。同年6月25日，肖万获刑270个月，即22年6个月。

(责编：崔越、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部