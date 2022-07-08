新华社华盛顿7月7日电（记者孙丁）美国明尼苏达州一联邦地区法院法官7日宣布，前白人警察德雷克·肖万因侵犯非洲裔男子乔治·弗洛伊德民权获刑21年。

法官保罗·马格努森在宣布量刑时说，肖万的行为是错误且令人不适的。肖万在简短陈述中没有直接道歉，而是向弗洛伊德子女表达祝福。肖万将被转移至一处联邦监狱服刑，刑期被并入去年明尼苏达州当地法院判处的22年6个月刑期之内。

去年底，肖万就侵犯弗洛伊德民权的联邦指控认罪。在认罪协议中，他承认“故意使用不当武力导致弗洛伊德身体受伤以至死亡”，知道自己的“所作所为有错”。

2020年5月25日，46岁的弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯市街头遭肖万跪压颈部9分29秒死亡。现场视频上传网络后，全美各地发生长时间、大规模的反对警察暴力执法和抗议种族歧视浪潮。肖万和在场的另外3名警察随后被解职并被起诉。

2021年4月20日，该案在明尼阿波利斯市宣判，陪审团裁定肖万被控谋杀和过失杀人等三项罪名全部成立。同年6月25日，肖万获刑270个月，即22年6个月。

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