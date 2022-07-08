新华社印度尼西亚巴厘岛7月8日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月7日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会期间会见韩国外长朴振。

王毅表示，中韩两国元首成功通话，引领双边关系实现平稳过渡、良好开局。今年是中韩建交30周年，两国关系迎来重要发展机遇，同时也面临一些现实挑战。维护发展好中韩关系符合双方共同利益，反之两国都会受损，这是过去30年两国关系不断向前发展的成功经验。中韩是离不开的近邻，分不开的伙伴。两国有着休戚与共的安全环境，形成了利益融合的产业循环。要坚持业已达成的共识和谅解，保持相互政策的稳定性和延续性。中韩都属东方文化，讲究以信为本。孔子曰“人而无信，不知其可也”。中方愿同韩方重温建交初心，聚焦互利合作，排除内外干扰，推动双边关系保持健康稳定发展势头。

朴振表示，韩中建交30周年具有里程碑意义。习近平主席向尹锡悦当选总统致贺、通话并委派王岐山副主席出席总统就职仪式，韩方感受到中方对两国关系的高度重视。韩方认为，互尊互信对两国关系发展至关重要，将本着“山积而高，泽积而长”的精神，与中方成为平等合作、互利共赢的伙伴，推动两国各领域合作取得更多可视性成果。

双方认为，加强交往和深入沟通十分重要，原则同意年内实现两国外长互访。

双方积极评价两国贸易额稳步提升、有望再创新高，同意加快推进两国自贸协定第二阶段谈判，实现更高水平相互开放。拓展高科技、气候变化、生态环保、清洁能源等领域合作，确保供应链产业链稳定顺畅。

双方同意加强人文特别是青少年交流，推动两国人民相知相亲，用好绿色通道，有序恢复并增加航班，便利人员往来。

双方还就共同关心的地区安全形势等交换了看法。王毅强调，面对单边行径肆虐、强权霸凌泛滥，国际社会应坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，倡导践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。当前尤其要防止冷战思维在本地区回潮，避免引入大国对抗和集团政治。

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