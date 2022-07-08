新华社印度尼西亚巴厘岛7月8日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月7日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会期间会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利。

博雷利表示，欧盟坚持战略自主，一贯认为欧中之间共同利益远远大于分歧，愿坚定奉行一个中国政策，同中方开展更多战略协调与合作。欧盟对当前俄乌冲突的严重负面影响深感担忧，呼吁尽快停火止战，防止造成更大危机，希望中方为实现和平发挥重要作用。同时，各方还应深入思考冲突产生的根源，找到根本的解决办法。

王毅说，中欧作为世界多极化进程中的两大重要力量，应坚持全面战略伙伴关系的基本定位，保持对话沟通积极势头。面对严峻复杂挑战，中欧应求同存异、聚同化异，坚持互利共赢，应维护真正的多边主义，抵制脱钩断链、违背客观经济规律的行径；应反对零和博弈、煽动阵营对抗以及挑起“新冷战”的图谋。中方愿同欧方共同维护以联合国为核心的国际体系和国际法为基础的国际秩序。

关于乌克兰问题，王毅表示，各方确应对冲突根源进行认真反思，解决好各方合理关切，从根本上消除战争隐患。习近平主席用“四个应该”全面、清晰地阐述了中方立场，为争取持久和平安全提供了重要遵循。中方迄今所作的一切努力都可归结于劝和促谈，我们将继续秉持客观公正立场，发挥建设性作用。中方支持欧方坚持战略自主，支持欧方更加积极主动发挥协调作用，提出现实可行的方案。

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