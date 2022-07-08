新华社北京7月8日电 题：貌似“团结势众” 实则失道寡助——透视美国霸权幻象系列评论之三

新华社记者韩冰 李蓉

近来，一些美国政客屡屡吹嘘美国与其盟友“空前团结”“相当团结”，自壮霸权声势。然而，谎言难经事实检验，“团结”幻象难掩真相。美国与其盟友貌合神离、矛盾重重。失道寡助，才是当今美国对外关系的真实处境。

就拿欧美关系来说，欧洲是美国的传统盟友，当下的欧美关系则是“同床异梦”。尽管乌克兰危机升级之后双方暂现“应激式抱团”，但美国只顾自身绝对安全的自私霸道，与欧洲希望以对话和建设性方式解决问题的主流呼声毫不兼容。据法国媒体日前披露，法国总统马克龙明确表示，有必要和俄罗斯开展对话。匈牙利总理府副部长欧尔班·鲍拉日前公开指出，应努力促成俄罗斯和乌克兰停火及谈判，不应再继续采取制裁措施。美国通过渲染紧张气氛、煽动冲突对立，迫使欧方按照美国意图行事，并借机渔利、损欧肥己，欧方不满情绪不断积聚。

以历史眼光看，由于屡屡深受美国伤害，欧美信任裂痕已难再修复。前几年，特朗普政府秉持“美国优先”政策，频频挑起对欧经贸摩擦，甚至为自身防疫需要而“截留”欧盟国家的防疫物资。新一届美国政府去年上台后，欧盟一度期待与美国修复互信。结果仅过数月，先是美军仓皇撤离阿富汗，令欧盟政界深感被美国“欺骗”；后是美国为维护霸权私利，导致法国和澳大利亚签订的数百亿美元潜艇合同订单被撕毁，时任法国外长勒德里昂直斥美国“背叛”盟友，称“背后捅刀”之举“令人心寒”。“有这样的朋友，还需要什么敌人？”前欧洲理事会主席图斯克的感慨在欧洲颇有共鸣。

再看美国战略重心转向之所在——亚太。一段时间以来，美国在亚太推销“四边机制”、捣鼓“印太经济框架”，拉帮结伙搞“小圈子”的动作接连不断。结果如何？非但没有像美国预期的那样“成功团结起亚洲盟友”，反而令美国借“合作”之名、行打压他国之实的险恶用心大白天下，受到多方质疑反对。

亚太多国舆论对于美国危害地区和平稳定发展的“祸心”高度警觉。韩国学者禹守根说，美国声称“印太经济框架”具有包容性和灵活性，但在实际操作中却排除特定国家，暴露出美国的虚伪。印度孟买观察家研究基金会前主席库尔卡尼认为，所谓“四边机制”包藏着美国创建“亚太版北约”、制造地区分裂的“祸心”，给亚太和世界都带来危险，人们应共同抵制。东盟多国官方人士表示，亚洲国家相互依存，必须强调包容性和多边主义。从大多数亚太国家的反应看，执迷于维护霸权私利的美国明显低估了地区国家求和平、谋发展的意志和决心，也没有意识到，自己搞“假团结、真分裂”的“一肚子坏水”早就被人们看得明明白白。

前不久在美国洛杉矶举办的美洲峰会再次沦为笑柄。峰会居然出现约三分之一美洲国家领导人缺席的“盛况”，墨西哥、古巴、委内瑞拉……多个拉美国家痛斥美国霸道排他、无助于促进对话合作。多米尼加共和国科学院院士爱德华多·克林格一针见血指出，这是美国外交的“一场惨败”。去年12月，美国政府召开所谓“民主峰会”，打着“民主”旗号以意识形态划线，结果一些国家拒绝参加，多个国家降低参会代表级别。资料显示，这个美国政府精心组织的所谓全球性活动，网络直播在线观看者仅区区百余人，最终在全球嘲讽声中惨淡收场。

事实俱在，真相昭昭。美国霸权的“团结”幻象不过是障眼法，无论美国政客如何煞费苦心营造和维持这一幻象，都无法掩饰美国霸权正迎来衰落的黄昏。时代发展潮流之所向，是团结合作、共同发展、和合共生。美国唯我独尊、霸道自私，悖逆历史大势，背离时代潮流，焉有不败之理。

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