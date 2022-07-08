美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷与英国军情五处(MI5)处长麦卡勒姆6日“史无前例”地公开联合亮相，以耸人听闻的语气渲染所谓的“中国商业间谍行为”，并对在场的企业高管进行了“措辞犀利的警告”。同一天，美国反情报部门还发出另一份预警，称中方正加快使用公开和隐蔽手段来影响美国的政策制定。

这与其说是“警告”，不如说是对那些与中国存在合作关系的美西方政商人士、特别是企业高管的一种恐吓。它已经成为美英安全部门的工作重心之一。其实很容易理解，他们现在吃的就是这碗饭，而“中国威胁”正是他们炒饭的那口锅。只有不断编造并最大程度地夸大“来自中国的安全威胁”，才能体现及凸显他们的存在价值，让他们获取更大的部门利益和个人利益。

当下美英的整体对华氛围很不正常，本来主要在暗处活动的美英情报部门如鱼得水，不但异常活跃，还越来越多地从幕后走向台前，堂而皇之地将他们充满阴谋论的各种谎言向大众散播。最近，美国舆论开始集中炒作在科技领域对中国“精准打击”，华盛顿也被爆加紧游说其他国家配合它实施对华高技术出口管制。现在美英情报机构踩着点登场，重点也是抹黑中国“技术偷盗”，这毫无意外地是一次安排好的配合演出。

正如中国驻英使馆发言人在回应中指出的，美英情报部门才是任意对别国搞窃听、偷盗、渗透、颠覆的惯犯，早已臭名昭著。2013年斯诺登就曾曝光过美英情报机构搞大规模监听的“棱镜计划”；不久前，美方又被爆出在30天内远程窃取了970亿条全球互联网数据和1240亿条电话记录，并与包括英国在内的“五眼联盟”国家分享。谁在大规模地使用国家支持的黑客行为，谁在通过全球情报人员网络窃密，不言自明。

贼为什么要喊捉贼？这不仅是为了遮掩自己的犯罪行为，更是为了制造一种“技术恐怖主义”。如今，华盛顿最担心的是，它在高技术领域对中国的打压遏制，不仅未能奏效，反而让其他国家取代美国占据了中国市场。所以它要利用自己的霸权体系，千方百计地在国际上制造出一种恐怖氛围，妄图阻止中国和其他国家正常的经济科技合作。对这种险恶用心，需要警惕的不只是中国。

国际货币基金组织此前曾有过一个估算，科技脱钩可能导致许多国家的GDP损失约5%，约10倍于中美关税战造成的损失。当前世界经济复苏正面临严峻挑战，尤其需要各国共克时艰，而不是通过“小圈子”挑动对立对抗。但就在这个时候，美英政客对全球最具潜力的大市场、第一货物贸易大国、全球产业链关键的一环、世界经济增长最大贡献国以及人口大国——中国大搞“技术恐怖主义”，这不仅是无耻，简直是疯狂了。

最后，想特别说一说英、澳两国。在美国之外，英国是炒作“中国商业间谍”最起劲的国家。这很好笑也很奇怪，因为人们都知道，英国的技术早就从第一梯队掉队了。还有那个主要靠出售铁矿石、龙虾或葡萄酒的澳大利亚，前两年也经常扯着嗓子叫嚷要防中国偷技术。再看它们都是“五眼联盟”国家，相信就会明白了。倒是科技自主创新快速进步的中国，有必要提高警惕性，小心提防外来的商业间谍联合体。

(责编：赵光霞、胡永秋)