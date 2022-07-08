新华社印度尼西亚巴厘岛7月8日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月7日，国务委员兼外长王毅在出席二十国集团外长会期间在巴厘岛会见阿根廷外长卡菲耶罗。

王毅说，中阿两国元首建立了牢固互信和友谊，为双边关系发展提供战略指引。中方赞赏阿方坚定奉行对华友好，愿同阿方共同纪念好两国建交50周年，推进高质量共建“一带一路”，助力各自加快发展振兴。双方要以今年中阿友好合作年为契机，增进相互了解和相互认知，夯实两国友好的民意基础，共同迈向双方务实合作的下一个50年。

王毅表示，中方理解并支持阿方维护领土主权和民族尊严，将继续在涉及彼此核心利益问题上同阿坚定站在一起。中阿同为重要新兴市场国家，在国际和地区事务中有着广泛共识和共同利益。中方愿同阿一道，倡导践行真正的多边主义，维护国际关系基本准则，捍卫国际公平正义。

卡菲耶罗表示，阿中友好历史悠久。阿钦佩中国发展成就，感谢中方支持阿维护马岛主权。阿坚定奉行一个中国政策，希望加强同“一带一路”倡议对接，用好双方合作机制，规划好两国下一个50年合作。

卡菲耶罗说，阿方高度评价中方为促进全球发展发挥的重要引领作用，感谢中方邀请阿出席金砖国家领导人系列会议，愿进一步加强同金砖机制对接。中方在国际事务中秉持客观立场，呼吁停火止战、给和平机会，阿方对此表示赞赏，愿同中方加强南南合作，坚持多边主义，维护新兴市场经济体的正当权益。

双方就中拉合作交换意见，一致同意加强沟通协调，助力拉应对乌克兰局势外溢影响。王毅表示，中方支持阿担任拉共体轮值主席国，愿同阿方携手构建平等、互利、创新、开放、惠民的中拉命运共同体。

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