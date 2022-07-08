新华社印度尼西亚巴厘岛7月7日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月7日，国务委员兼外长王毅出席二十国集团外长会期间在巴厘岛会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅表示，当前，国际局势动荡不定，全球挑战层出不穷。在两国元首战略引领下，中俄排除干扰，保持正常交往，有序推进各领域合作，展现出两国关系的强大韧性和战略定力。中方赞赏俄方积极参加金砖国家领导人系列会议，为会议凝聚国际共识、促进全球发展作出贡献。我们愿同包括俄在内的各方一道，落实好会议重要成果，加快推进2030可持续发展议程，维护发展中国家共同利益，维护国际公平正义。

拉夫罗夫祝贺中方成功举办金砖国家系列会议，表示俄中秉持负责任立场，保持战略协作，为维护联合国宪章和国际法，推动国际秩序更加公平、国际关系更加民主发挥了重要作用，得到发展中国家的认同和支持。俄中关系不受外部干扰，务实合作顺利推进，发展潜力巨大。俄方愿扩大双方合作领域和规模，更好造福两国人民。俄方支持全球发展倡议和全球安全倡议等重要理念，将同中方加强协调配合。

王毅表示，反对霸权霸凌、抵制单边主义是广大发展中国家的共同心声。当前国际政治的现实引发我们深思。是追求强权霸权，还是推进多极化进程？是真正维护以联合国为核心的国际秩序，还是抱持少数国家按自身标准制定的规则？相信随着时间推移，越来越多的国家将对此看得更清，作出正确选择。中方愿同各方一道，落实习近平主席提出的全球安全倡议，践行共同、综合、合作、可持续的安全观。

双方就乌克兰局势交换了意见。拉夫罗夫介绍了俄乌局势和俄方立场主张。王毅表示，中方将继续秉持客观公正立场，聚焦劝和促谈，支持一切有利于和平解决危机的努力。

双方同意支持印尼办好二十国集团外长会，并加强在上海合作组织框架下合作。

(责编：牛镛、岳弘彬)