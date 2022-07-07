新华社北京7月7日电 综合新华社驻外记者报道：俄媒7日报道，俄罗斯联邦海关署第一副署长达维多夫说，俄边境检查站近来经常遭到乌军无人机袭击。乌克兰媒体7日援引乌总统办公室顾问波多利亚克的话报道，乌俄外交意义上的和谈已暂停。

——今日俄罗斯通讯社7日报道，达维多夫说，乌军无人机携带手榴弹或者其他爆炸物，在飞越俄方检查站上空时进行投掷。

——乌克兰国家通讯社7日援引波多利亚克的话报道说，目前乌克兰与俄罗斯之间只有一个工作小组在进行接触，就人道主义问题谈判。双方外交意义上的和谈已经暂停。

——乌通社7日援引乌各地军事部门消息报道，俄军当天继续对苏梅、第聂伯罗彼得罗夫斯克、卢甘斯克、顿涅茨克等地区展开炮击。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫7日通报，过去一天，俄空天军使用高精度导弹摧毁了乌方6个指挥所、3个弹药库、1个外国雇佣兵临时部署点、1个乌军培训中心。

——乌克兰财政部网站7日说，当天欧洲议会投票支持欧盟委员会关于向乌提供10亿欧元宏观金融援助的提案。按照程序，上述提案需同样得到欧盟理事会的支持后方可生效。

——乌克兰南部作战司令部7日在社交媒体上说，乌军在蛇岛升起乌克兰国旗。

——俄塔斯社7日报道，俄联邦委员会（议会上院）主席马特维延科当天表示，若“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”举行公投，俄联邦委员会将审议其入俄问题。

——俄塔斯社7日报道，俄罗斯副外长里亚布科夫当天向记者表示，七国集团企图为俄罗斯石油设定价格上限的计划必遭失败，俄方定能找到替代方案和方法来保证国家预算收入。

——孟加拉国媒体7日报道，孟总理哈西娜当天在参加当地活动时呼吁美国取消对俄罗斯的制裁。她说，美国实施的制裁严重影响了孟加拉国商品进口，高企的运输成本正在侵蚀孟加拉国的购买力。美国主导的制裁无异于侵犯人权，剥夺所有人的基本权利是不公平的。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫7日说，加里宁格勒当地政府提议禁止通过波罗的海国家向俄罗斯进出口货物，以回应加里宁格勒遭遇的“封锁”，“如果其他方法不起作用，这将是很正常的做法”。

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