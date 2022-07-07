新华社北京7月7日电 欧洲议会议员米克·华莱士日前在社交媒体上发文，并发布了一段自己近期的发言视频，批评北约唯美国马首是瞻炒作“中国威胁论”的做法。

北约前不久在马德里峰会上批准《北约2022战略概念》，炒作中国对北约构成所谓“系统性挑战”。

对此，华莱士发文说，当某些政客炒作所谓中国凭借军力威胁邻国时，北约却没有提及一系列事实：论军费开支，美国排名第一，比排位在它之后9个国家开支的总和还高，而中国过去几十年来可是从未对任何国家丢过炸弹。

在华莱士转发的视频中，他发言时强调说，他支持“一个中国”政策，并陈述了三个事实：中国几十年和平发展，可没向任何国家丢过炸弹；美国在“军事硬件”上的开支可是中国的三倍；中国军舰更没跑到美国周边海域。

华莱士向欧洲议员们发出灵魂拷问，“我们是要与中国打仗么？这对我们有什么好处？”他万般无奈地自嘲说：“我们有毛病吧？”

华莱士的话引发不少网友共鸣。

有网友留言：“说得好。令人不安的事实。”

还有网友分析说：“（炒作威胁论）都是为了帮军火商做生意。”

更有网友直言，西方对战争和灾难的渲染无人能比，其实这些战争和灾难都是西方一手造成，还要倒打一耙。

这并非米克·华莱士第一次仗义执言。去年，他就曾多次公开发出正义之声，引起舆论广泛关注。他说，“中国面对人类前所未闻的贫困挑战，创造了减贫奇迹”、中国在大大提高人民福祉的同时“从未侵略、轰炸、制裁其他国家”。他还说，“我们可以向中国学到很多东西”，“应该和中国合作，共同追求和平”，“不应被美国人牵着鼻子走”。他反问道：“对待中国，我们为何不以合作代替攻击？我们为何不遵守独立自主和不干涉内政的原则？”

去年6月，在比利时首都布鲁塞尔举行北约峰会期间，他在接受新华社记者采访时直言，中国不是安全威胁。“美国军舰开到了南海，而中国军舰并未开到墨西哥湾，这是谁在威胁谁？”

这些陈述实事求是，这些观点理性客观，与一些西方政客和媒体在涉华问题上的信口雌黄、颠倒黑白形成鲜明对比。期待更多这样的正义之声！（记者：孙丁、马骁、李骥志、任珂、韩冰；剪辑：马骁；编辑：孙浩、王申）

(责编：贾文婷、杨牧)