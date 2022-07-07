7月7日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者就美国联邦调查局局长涉华不当言论提问。

赵立坚首先指出：“美国有关政客一贯渲染‘中国威胁’，抹黑攻击中国。这位情报官员的有关言论，充分暴露了他根深蒂固的冷战零和思维和意识形态偏见。”

赵立坚指出，美国刚刚过了第246个独立日，回顾这240多年，美国仅有16年没有打仗，这堪称“世界历史上最好战的国家”。美国传统基金会防务项目高级研究员达科塔·伍德曾指出，美国平均每15年就卷入一场战争。美国为维护霸权私利，屡屡违反《联合国宪章》宗旨原则和国际关系基本准则，倚仗自身在经济、科技、军事等领域霸权地位，四处发动战争，制造分裂冲突，无理打压包括其盟友在内的他国企业，给世界带来巨大动荡和灾难。事实充分证明，美国才是世界和平与发展的最大威胁。

我们敦促这位美方情报官员摆正心态，客观理性看待中国发展，停止散布谣言，停止发表不负责任的言论。

赵立坚强调，关于英方的有关言论，众所周知，军情五处、军情六处作为英国情报部门可谓“安插间谍”的行家里手。他们发表无中生有、危言耸听的报告，完全是把自身不光彩行为投射到中方身上，旨在渲染“中国威胁论”，挑拨对立对抗。

我们多次重申，中国发展的目标是让中国人民过上幸福美好的生活，而不是针对谁，更不是为了取代谁。这位英方情报部门的负责人应该去一去心魔，从黑暗的屋子中走出来见见阳光，不要老是抱守零和博弈的旧思维，不要无谓树立所谓的“假想敌”。（总台央视记者 申杨 杨毅）

（来源：央视新闻客户端）

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