新华社伦敦7月7日电 今年是中英建立大使级外交关系50周年，英国48家集团俱乐部主席、中国改革友谊奖章获得者斯蒂芬·佩里日前在伦敦接受新华社记者专访时表示，过去十年中国在经济、科技等多个领域的成就与贡献全球瞩目，将为世界发展带来重要的积极影响。

年逾古稀的佩里几十年前就跟随父亲——中英关系“破冰者”杰克·佩里一起关注中国，长期支持中英友好交流，是中英关系发展的亲历者和推动者。佩里表示，过去十年间，中国人民紧密团结在一起，作出巨大成就并成功应对各种挑战。之所以能够做到这一点，是因为中国领导人“始终把人民放在中心位置”。

佩里高度评价中国的“一带一路”倡议，称赞它是一个世界性项目，使多国受益。“它并不只是考虑中国这一个国家，而是考虑整个世界”。

佩里对中国近年来太空探索领域的非凡成就印象尤其深刻。他表示，中国成功开展探测月球背面和探测火星的任务，体现了中国探索太空的决心，这有助于全人类探寻更多生存空间和资源以应对未来挑战。

作为中国改革开放的见证者，佩里对中国的发展前景充满信心，因为他坚信，中国发展模式“遵循科学的办法，历经反复考量和检验”。

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