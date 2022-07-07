新华社伦敦7月7日电（记者杜鹃 许凤）据英国广播公司等多家英国媒体报道，英国首相约翰逊将于7日辞去保守党党首职务，但会留任首相至今年秋季。

英国首相府一名发言人7日证实，约翰逊将于当天晚些时候发表一份声明。

英国主要反对党工党党首基尔·斯塔默对此表示欢迎，认为约翰逊“早该辞职”。他说，约翰逊即将离任对英国来说是“好消息”，英国需要“新开始”。英国媒体报道说，一些保守党籍议会下院议员7日要求约翰逊尽快辞去首相职务，而不是留任一段时间。

据悉，英国保守党党首选举定于今年夏季举行。

近两日来，因对约翰逊的领导失去信心，包括卫生大臣、财政大臣、北爱尔兰事务大臣、威尔士事务大臣在内的50多名英国官员相继辞职。英国内政大臣、交通大臣、国际贸易大臣和商务、能源和产业战略大臣在内的政府要员也呼吁约翰逊去职。

数月来，约翰逊因“聚会门”丑闻遭遇反对党和保守党内部的辞职压力。6月初，约翰逊在英国议会下院保守党议员对他进行的不信任投票中过关，得以留任保守党党首和英国首相。不过，超过40%的保守党议员在表决中投下不信任票。

此外，由约翰逊任命的保守党副党鞭平彻因被曝光行为不端于6月底辞职。平彻后续被曝出更多不端行为，引发舆论对约翰逊是否明知其品行仍委以重任的质疑。7月5日下午，约翰逊为任命平彻为副党鞭而道歉。

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